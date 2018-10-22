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Doğu Perinçek'ten Cemal Kaşıkçı iddiası

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında gazeteci Rafet Ballı'nın sorularını yanıtladı.

Doğu Perinçek'ten Cemal Kaşıkçı iddiası

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında gazeteci Rafet Ballı'nın sorularını yanıtladı.

Perinçek, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili de konuştu.

Perinçek, Kaşıkçı'nın cesedinin konsolosluktaki kuyuda bulunduğunu açıkladı.

Doğu Perinçek, "Türk devletinin güvenlik görevlileri konsoloslukta yaptıkları aramada bahçedeki kuyuda cesedin bazı parçalarını çıkardılar. Sanıyorum Erdoğan yarın bunu açıklayacak." dedi.


ulusal.com.tr
 

Etiketler; #doğu perinçek #cemal kaşıkçı #vatan partisi
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Aslan - 3 saat önce
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