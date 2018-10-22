Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında gazeteci Rafet Ballı'nın sorularını yanıtladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da Çıkış Yolu programında gazeteci Rafet Ballı'nın sorularını yanıtladı.



Perinçek, Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili de konuştu.



Perinçek, Kaşıkçı'nın cesedinin konsolosluktaki kuyuda bulunduğunu açıkladı.



Doğu Perinçek, "Türk devletinin güvenlik görevlileri konsoloslukta yaptıkları aramada bahçedeki kuyuda cesedin bazı parçalarını çıkardılar. Sanıyorum Erdoğan yarın bunu açıklayacak." dedi.





ulusal.com.tr

