Doğu Perinçek'ten Eskişehir'deki TUSAŞ yangını sonrası kritik açıklama: "Görevden alınmalılar!"

Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında Eskişehir TEİ yerleşkesindeki yangın, ertesi gün yaşanan helikopter kazası ve 23 Ekim 2024'teki TUSAŞ merkez tesislerine yönelik terör saldırısını hatırlatarak savunma sanayisinde ciddi bir güvenlik ve yönetim zafiyeti olduğunu belirtti. Perinçek; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu ve TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit’in Hükümet tarafından görevden alınmalarını, başlatılan adli ve idari soruşturmaların ise titizlikle yürütülmesini istedi.

TÜRKİYE’NİN EN KRİTİK SAVUNMA KURUMUNDA KANGRENLEŞEN GÜVENLİK VE YÖNETİM ZAAFI



Perinçek, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“21 Temmuz saat 21.30 sıralarında, Eskişehir TEİ yerleşkesinin imalat bölümünde çıkan yangında, savunma sanayimizin çok önemli bir üretim birimini kaybettik.

Hemen ertesi günü sabahı yine TUSAŞ Uçuş Akademisi’ne ait bir eğitim helikopteri Ankara’da düştü. Em. Albay Yasa Özden Bakkal şehit düştü ve Bnbş Bilgehan Kurtoğlu yaralandı.

Hatırlanacaktır, 23 Ekim 2024 günü Ankara Kahraman Kazan’daki TUSAŞ Merkez Yerleşkesi’ne Terör Örgütü baskın yapmış, beş görevliyi şehit etmiş ve 22 görevliyi yaralamıştı. O tarihte Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün idi.

Savaşta değiliz. Düşman saldırısı yok. Füze yok. Bomba yok. Savaş uçaklarının motorlarını üreten fabrikamız yanıyor! Ve ertesi günü TUSAŞ’ın eğitim helikopteri düşüyor!

TUSAŞ’ın merkezini terör örgütü basabiliyor, beş görevliyi şehit ediyor! Orası Yol Geçen Hanı mı, iki buçuk teröristin saldırısı karşısında korunamıyor!

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, ‘Can kaybı yok’ diye açıklama yapıyor. Herhangi bir kasabamızda bir apartman yangını olsa, belediye başkanının yapacağı açıklamadan farkı yok!

Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI), Türkiye’nin en önemli savunma sanayisi kurumunda, barış koşullarında yangın çıkmasını önleyemiyor, yangını zamanında söndüremiyor ve ‘geçmiş olsun’ mesajları yayınlıyor!”

BÖYLE BİR YANGIN CİDDİ VE BİLGİLİ BİR YÖNETİMDE ASLA ÇIKMAZ

“Sıradan bir imalathanede bile böyle bir yangın asla çıkmaz. Bilgisizlik, sorumsuzluk ve vurdumduymazlığın boyutları sınırsız ölçülerdedir.”

SAVUNMA SANAYİSİ BAŞKANLIĞINDAKİ STRATEJİK SAVUNMA ZAAFI

“Kaan Savaş uçağımızın adını Türkçe Kağan değil, İbranice Kaan koyanlar, yangın önleme konusunda gerekli önlemleri alma sorumluluğu ve bilgisinden yoksun olduklarını göstermişlerdir. Millî muharip uçağın adı İbranice olamaz!

Savunma Sanayisi Başkanlığı’nda NATO Müdürlüğü oluşturmaya kalkanlar, millî görev yapamazlar. NATO Müdürlüğü, Türk savunma sanayii içindeki Truva atıdır.

TUSAŞ, 11 Kasım 2025 günü Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşürülen C-130 uçağımızın Kara Kutusu hakkında raporu hâlâ yetkili makamlara sunmadı. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın görevi MOSSAD tertiplerine ilişkin bulguları gizlemek midir?

Millî Savunma odaklı savunma sanayimizin ihracat odaklı amaçlara dönüştürülmesi, stratejik bir hatadır. Bu stratejik hata aynı zamanda güvenlik zaafının da nedenlerinden biridir.

ABD'nin daha önceki Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'e uyguladığı CAATSA Yaptırımlarının bugünkü başkan Haluk Görgün’e uygulanmaması da dikkat çekicidir. Haluk Görgün, ASELSAN Başkanı iken S-400 savunma sistemine karşı itirazlarıyla da, Atlantik güdümlü tutumunu ortaya koymuştur.

Hayra Davet Vakfı, Gaye Vakfı, Erkam Vakfı gibi tarikat ve cemaat kuruluşları mensuplarının Savunma Sanayii başkanlığı’nda yoğun olarak görevlendirilmesi, millî projeler için güvenlik sorunu oluşturmaktadır.”

ESKİŞEHİR TUSAŞ SANAYİSİ’NDEKİ YANGININ ÜSTÜ KAPATILAMAZ

“Yangından bu yana Türkiye kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yok! Dahası yangınla ilgili sorumlulukların üstü kapatılıyor! Yangını önleme sorumluluğunu taşıyanlar koltuklarında oturmaya devam ediyor!

Savunma Sanayimizin başarılarıyla övünmeyi bilenler, yangını önlemeyi ve zamanında söndürmeyi bilmiyor! Türk mühendisinin ve Türk emekçisinin dünya ölçeğindeki başarılarının yanmasını seyredenler, görevlerine devam ediyor.

Yangının sorumluları hakkında idarî ve yargısal soruşturma açmakla sorumlu olan makamlar, yangının üzerini kapatma görevi yapıyorlar.”

HALUK GÖRGÜN EKİBİ GÖREVDEN ALINMALI

“Yangını önlemekle görevli olan;

-Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün,

-Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan,

-Genel Müdür Dr. Mehmet Demiroğlu,

-TEİ Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit

ve diğer sorumlular hakkında başlatılan adlî soruşturma ve idarî soruşturma hızla ve özenle yürütülmelidir.

Ancak ortada bir gerçek var: Savunma sanayimizin en önemli kurumlarının başında güvenliği sağlayamayan yöneticiler bulunuyor! Bu yöneticilerin görevlerine son vermek için yeni yangınlar, yeni baskınlar, yeni helikopter felaketleri mi bekleniyor?

Şu anda ilgili makamlar, Türkiye’nin en değerli savunma sanayisi üretim biriminin yanması olayının üzerini kapatma görevini üstlenmiş bulunuyorlar. Ancak bunu başaramayacaklardır.”