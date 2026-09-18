Doğu Perinçek'ten Gülsen Tuncer için başsağlığı mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türk tiyatro ve sinemasının usta isimlerinden Gülsen Tuncer'in vefatının ardından bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Doğu Perinçek'ten Gülsen Tuncer için başsağlığı mesajı
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Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, sanatçı Gülsen Tuncer'in kaybına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Perinçek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türk tiyatro ve sinemasının usta ismi, değerli dostumuz Gülsen Tuncer'in kaybını derin bir üzüntüyle öğrendik."

"EMEKÇİ DAVASINA BAĞLILIĞIYLA TANINIYORDU"

Perinçek, mesajının devamında Tuncer'in sanat hayatına ve topluma yaptığı katkılara dikkat çekti. Açıklamada, "Emekçi davasına bağlılığı ve yarım asrı aşan sanat yaşamıyla toplum ve kültürümüze değerli katkılarda bulunan Tuncer'i saygıyla anıyor; ailesine, yakınlarına ve sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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