Doğu Perinçek'ten Halil Umut Meler Açıklaması: "Suçlular Suçüstü Gereği En Ağır Ölçülerde Cezalandırılmalı"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün İstanbul İl Merkezi’nde Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak ile birlikte bir basın toplantısı düzenleyerek, dün Ankara’da futbol sahasında yaşanan insanlık dışı saldırıyı kınadı. Perinçek ve Sancak, özetle şunları belirttiler:

Dün Ankara’da futbol sahasında, Hakemimize yapılan insanlık dışı saldırıyı nefretle kınıyoruz.

İnsanlık duygularını ve Türk ahlâkını, Türk merhametini ayak altına alan saldırganların suçüstü gereği en ağır ölçülerde cezalandırılması kamu vicdanına güven verecektir.

Ne acıdır ki, spor ahlâkı ve Türk terbiyesi binlerce seyircinin ve yüzbinlerce televizyon izleyicisinin gözleri önünde çiğnenmiştir.

Hakem Kararları Yumrukla ve Tekmeyle Eleştirilemez

Bu utanç verici olayın, mazereti yoktur ve bulunamaz.

Hakem kararları, çalınan düdükler, federasyon uygulamaları, saha dışı tertipler, yumrukla ve tekmeyle eleştirilemez.

Yumruklar, insanlığa vurulmuştur.

Tekmeler, Türk ahlâkına ve sporcu kardeşliğine atılmıştır.

Maçın Bittiği Yerde Yenen ve Yenilenin Kardeşliği Başlar

Futbolun ve bütün sporların amacı, kardeşçe yarışmaktır, rakibin başarısına da sevinmektir.

Maçın bittiği yerde, yenen ve yenilenin kardeşliği başlar.

Formalarını terle ıslatanlar, yense de yenilse de kardeştir, arkadaştır.

Hakeme saygı, sporcu ahlâkının temelidir.

Kıran Kırana Rekâbetin Kışkırtılmasına Kardeşliğin Yanıtı Spor Sahalarında Verilir

Mevcut sistem, bencilliği, kıran kırana rakâbeti, dişe diş vuruşmayı kışkırtıyor.

Bu kışkırtmalara verilecek en güçlü yanıtın alanı, spor sahalarıdır.

Spor, sağlıklı, mutlu ve ahlâklı yurttaş yetiştirmek için vardır.

Futbol sahalarında birbirleriyle yarışan futbolcularımız, seyircilerimiz ve kulüp yöneticilerimiz en başta hakemlerimize ve elbette rakiplerimize sevgi ve saygıda örnek olmalıdırlar.

Kardeşçe yarışmak, rakibe sevgi ve saygı, hakeme hürmet, her türlü galibiyetten daha kıymetlidir.

Hakemimiz Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimizi yolluyoruz. O’na vurulan yumruklar ve tekmeler insanlığa vurulmuştur.