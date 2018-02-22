Ankara ile Şam arasında siyasi temasların sağlanabileceğine dönük mesajlarla ilgili Vatan Partisi’nden açıklama geldi. “Laf istemiyoruz. Eylem istiyoruz” diyen Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’e göre, üst düzey siyasi görüşmeler için daha fazla gecikilmemeli.

Ankara'nın Şam'la siyasi temaslara kapı aralaması tartışılıyor. Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek hükümetten gelen açıklamaların yetersiz olduğuna dikkat çekti, “Eylem istiyoruz” dedi.



Perinçek, “Suriye ile terör örgütü PKK/PYD Afrin için anlaştı” iddialarını da değerlendirdi. Şam'dan aldıkları bilgiyi paylaşan Vatan Partisi lideri, anlaşmanın söz konusu olmadığını ifade etti.



Perinçek, Şam'ın Afrin harekatına da olumlu baktığını kaydetti.



Haber: Gürkan Demir

Kamera: Barış Yurteri

ulusal.com.tr