Doğu Perinçek'ten Hükümete Çağrı! "Türkiye Dış Politikasını Derhal Değiştirmelidir"

Siyonist İsrail, Gazze'de hastane vurdu. Türkiye'de bir çok noktada Türk halkı, İsrail saldırganlığına karşı meydanları doldurdu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınına katılara, Türkiye'nin İsrail saldırganlığına karşı yapması gerekenleri aktardı.

Vatan Partisi Doğu Perinçek: "Filistin'in Başarısına Odaklanmalıyız"

"Kalbizimi Filistin direnişiyle birlikte çarpıyor. Hepimiz Filistin'in başarısına kilitlenmeliyiz" diyen Perinçek, sadece protestoların İsrail saldırganlığını durdurmada yetmeyeceğini belirtti. Perinçek, Türkiye'nin önünde büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, "İsrail'i yenmenin bugünkü şartı, Türkiye, Rusya, Çin, Suriye, İran önderliğinde bütün insanlığın İsrail Siyonizmine karşı harekete geçmesidir" ifadelerini kullandı. Perinçek, hareket olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Türkiye, Rusya ile birlikte, Suriye ile birlikte, İran ile birlikte Suriye'nin kuzeyindeki İsrail-ABD güdümlü terör örgütlerini temizlemelidir. Filistin'e yapabileceğimiz en büyük destek budur" ifadelerini kullandı.

"Türkiye Dış Politikasını Değiştirmeli"

Perinçek, hükümetin Ukrayna'da ABD emperyalizmine ve Faişist Zelenskiy yönetimine destek vermeye son vermesi çağrısında bulundu. Perinçek ayrıca "İncirlik ve Kürecik üslerine el koyulmalıdır" dedi. Perinçek, "Türkiye derhal NATO'dan ayrılmalı ve İsveç'in NATO'ya alınmasına karşı tavrını koymalıdır" dedikten sonra, "Filistin'e verilecek en büyük destek bunlardır" dedi. Perinçek, Türkiye'nin dış politikasını derhal değiştirmesi gerektiğini belirtti. Perinçek, "Dışişleri Bakanlığı'na sesleniyorum, İsrail'e dur demek mi istiyoruz, artık lanetleme dönemi arkada kalmıştır, Suriye'nin kuzeyinde derhal Amerika ve İsrail destekli terörü temizlediğimiz zaman bu Filistin'e en büyük destektir." ifadelerini kullandı. Perinçek, Türkiye, Suriye, İran, Çin ve Rusya gibi ülkelerin ortak eylem çizgisine gelmesi gerektiğini vurguladı.

"Amacımız Filistin Direnişinin Zaferidir"

Perinçek, "Amacımız kendimizi rahatlatmak değil, Filistin Direnişinin zaferidir. O yüzden başarıya kilitlenen stratejilere kilitlenmeliyiz." dedi. Perinçek, teslimiyet politikasının felaket getireceğini vurguladı. Perinçek, sadece İsrail'i lanetleyerek zafer kazanılmayacağını yineledikten sonra, "Türkiye dış politikasını derhal değiştirmelidir. Suriye ile işbirliği yapmayan tavrını derhal değiştirmelidir." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Atlantikçi, Amerika'yla uzlaşan politikalarını derhal değiştirmesi gerektiğini vurguladı. Perinçek İsrail saldırganlığına son verecek ve bölgeye barış getirecek anahtarın Türkiye olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Suriye, Rusya, İran gibi ülkelerle işbirliği yapmasıyla bölgede dengelerin değişeceğini ve birleşik ve Kudüs merkezli Filistin'in kuruluşunun anahtarının bu olduğunu açıkladı.

Vatan Partisi Dışişleri Bakanlığı Önünde Açıklama Yapacak

Perinçek, Vatan Partisi olarak yarın Dışişleri Bakanlığı'nın önünde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Perinçek, Yunanistan'ın, Ukrayna'nın İsrail saldırganlığını desteklediğini vurguladı. Perinçek, zaferin akılla ve doğru stratejiyle kazanılabileceğini vurguladı.