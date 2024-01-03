Doğu Perinçek'ten İran'a Başsağlığı Mesajı! "İranlı Kardeşlerimiz Türk Milletinin de Şehitleridir"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran'da yaşanan terör saldırıları sonrası İran İslam Devrimi Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney ve İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi'ye başsağlığı mesajı gönderdi. Perinçek mesajında şunları ifade etti:

- Kardeş İran İslam Cumhuriyeti’nin Kirman kentinde General Kasım Süleymani’nin şehadet yıldönümünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz. Saldırılarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, İran Devleti ve Milletine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. İranlı kardeşlerimiz Türk milletinin de şehitleridir.

- ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi çaresizdir. Atlantik çağının sonu gelmiştir. Bu saldırılar azmimizi kıramaz, bizi yıldıramaz. Atlantik çağının sonu gelmiştir. Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Rusya’nın birlikteliği ABD emperyalizmini ve ABD-İsrail güdümlü terörün sonunu getirecektir.

- Emperyalizme ve siyonizme karşı kararlıyız ve İran'la omuz omuzayız.

- Candan kardeşlik duyguları ve saygılarımla,

Perinçek ayrıca sosyal medya hesabından da bir başsağlığı mesajı yayınladı. Perinçek, mesajında şu ifadeleri kullandı:

- Kardeş İran İslam Cumhuriyeti’nin Kirman kentinde General Kasım Süleymani’nin şehadet yıldönümünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz.

- Saldırılarda şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet, İran Devleti ve Milletine başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. İranlı kardeşlerimiz Türk milletinin de şehitleridir.

- ABD emperyalizmi ve İsrail Siyonizmi çaresizdir. Atlantik çağının sonu gelmiştir. Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Rusya’nın birlikteliği ABD emperyalizminin ve ABD-İsrail güdümlü terörün sonunu getirecektir.

- Emperyalizme ve siyonizme karşı kararlıyız ve İran'la omuz omuzayız.