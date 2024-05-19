Doğu Perinçek'ten İran'a geçmiş olsun mesajı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopterinin kaza yapması ile ilgili "İran devleti ve milletine sarsılmaz dayanışma duygularımızı bildiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek'ten İran'a geçmiş olsun mesajı
Editör: Yağmur Biçen
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda: "İran devleti ve milletine sarsılmaz dayanışma duygularımızı bildiriyoruz.

Kardeş İran'ın faziletli Cumhurbaşkanı Sayın Reisi'nin Türkiye, İran, Azerbaycan dostluğuna ve insanlığın ortak geleceğine her zamanki katkılarının devamını yürekten diliyoruz.

İran devleti ve milletine sarsılmaz dayanışma duygularımızı bildiriyoruz. Umutla, güvenle ve saygıyla." ifadelerini kullandı.

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# vatan partisi # Genel Başkan Doğu Perinçek # iran
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