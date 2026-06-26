Doğu Perinçek'ten Kadir İnanır için taziye mesajı: ''Mertliğin, namusun ve kahramanlığın simgesiydi"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, usta sanatçı Kadir İnanır'ın vefatı üzerine bir taziye mesajı yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Doğu Perinçek'ten Kadir İnanır için taziye mesajı: ''Mertliğin, namusun ve kahramanlığın simgesiydi"
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır için bir taziye mesajı yayımladı.

Perinçek, mesajında şu ifadelere yer verdi: 

''Sinemamızda mertliğin temsilcisi, dürüst karakterin, namusun, kahramanlığın simgesi Kadir İnanır'ı kaybetmenin büyük acısını paylaşıyoruz. O yalnızca mertliği, namusu, dürüstlüğü ve kahramanlığı oynamadı, kişiliğiyle, varlığıyla yaşadı. Belleklerimizdeki, bilinçlerimizdeki yeri her zaman aydınlıktır ve bize güç verecektir.

Kadir İnanır'ın ailesine, sanatçı arkadaşlarına, bütün Türk milletine başsağlığı diliyoruz.''

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