Doğu Perinçek'ten Kadir İnanır için taziye mesajı: ''Mertliğin, namusun ve kahramanlığın simgesiydi"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, hayatını kaybeden Yeşilçam'ın efsane ismi Kadir İnanır için bir taziye mesajı yayımladı.

Perinçek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

''Sinemamızda mertliğin temsilcisi, dürüst karakterin, namusun, kahramanlığın simgesi Kadir İnanır'ı kaybetmenin büyük acısını paylaşıyoruz. O yalnızca mertliği, namusu, dürüstlüğü ve kahramanlığı oynamadı, kişiliğiyle, varlığıyla yaşadı. Belleklerimizdeki, bilinçlerimizdeki yeri her zaman aydınlıktır ve bize güç verecektir.

Kadir İnanır'ın ailesine, sanatçı arkadaşlarına, bütün Türk milletine başsağlığı diliyoruz.''