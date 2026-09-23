Doğu Perinçek'ten Kaşif Kozinoğlu soruşturması açıklaması: Başsavcı Vekili bilgisine başvurdu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, parti kadrosundan Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada ifade verdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Doğu Perinçek'ten Kaşif Kozinoğlu soruşturması açıklaması: Başsavcı Vekili bilgisine başvurdu
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamada bulundu. Soruşturma kapsamında verilen gizlilik kararına uyduğunu belirten Perinçek, başkalarından da aynı hassasiyeti göstermelerini beklediğini ifade etti.

Perinçek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Bilindiği gibi Partimizin değerli kadrosu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine yürütülen soruşturmada gizlilik kararı verilmiştir. İlkelerim gereği gizlilik kararına dikkat ediyorum ve herkesin dikkat etmesini bekliyorum."

BAŞSAVCI VEKİLİ PERİNÇEK'İN BİLGİSİNE BAŞVURDU

Soruşturma kapsamında Başsavcı Vekili'nin bilgisine başvurduğunu aktaran Perinçek, Kozinoğlu'nun kendisine gönderdiği mektupların Kaynak Yayınları tarafından kitap olarak yayımlandığını belirtti.

Kitabın 42 baskı yaptığını bildiren Perinçek, konuya ilişkin bildiklerini kitabın önsözünde kaleme aldığını açıkladı.

Doğu Perinçek'ten Kaşif Kozinoğlu soruşturması açıklaması: Başsavcı Vekili bilgisine başvurdu - Resim : 1

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