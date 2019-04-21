CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramasının ardından Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'ten ilk açıklama geldi

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'ten de Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili açıklama geldi. Geçmiş olsun dileklerini ileten Perinçek "İslamcı terör örgütlerini Türkiyemizin üzerine süren küresel efendilerin ülkemizde kamplaşma ve düşmanlıkları kışkırtmak tertiplere başvurduğunu söyledi ve sağduyu çağrısı yaptı.



Kılıçdaroğlu'na 'geçmiş olsun' mesajı gönderen Perinçek, Bugün şehit cenazesinde size yönelen saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun." dedi.



Perinçek'in mesajı şöyle;

Bugün şehit cenazesinde size yönelen saldırıyı kınıyoruz. Geçmiş olsun.

Bölücü ve sözüm ona İslamcı terör örgütlerini Türkiye’mizin üzerine süren küresel efendiler, ülkemizde kamplaşmalar ve düşmanlıklar kışkırtmak için bu tür tertiplere başvurmaktadırlar.

ABD ve İsrail güdümlü PKK ve FETÖ terör örgütlerine karşı ve aynı zamanda denizlerimizden ve sınırlarımızdan gelen tehditlere karşı omuz omuza vermemizin millî bir görev olduğu koşullarda yaşıyoruz. Hele bu durumda böylesi saldırıların iç cephede bölücü etkiler yaratacağı konusundaki duyarlılıkları paylaşıyoruz.

Saygılarımla.





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