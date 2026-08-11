Doğu Perinçek'ten Mekke Ortak Savunma Anlaşması çıkışı: TBMM tarafından onaylanmış değildir!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bugün (11 Ağustos 2026, Salı) İstanbul’da Vatan Partisi İl Merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan devlet başkanlarının 7 Ağustos 2026 günü Mekke Sefa Sarayı’nda imzaladıkları Mekke Ortak Savunma Anlaşması konusundaki saptamalarını açıkladı. Perinçek, özetle şunları belirtti:

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan devlet başkanları, 7 Ağustos 2026 günü Mekke Sefa Sarayı’nda Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı imzaladılar. Metnin İngilizce başlığı şöyle: Mecca Joint Defence .

TBMM Onayı Gerekiyor

İmzalanan metnin Uluslararası Hukuktaki adı ve tanımı önemli. Anlaşma ile Antlaşma arasındaki fark, imzalanan metnin hukukî geçerliği açısından önem taşıyor. Anayasa 90. Maddeye göre Uluslararası Antlaşmaların TBMM tarafından onaylanması gerekiyor.

İmzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması başlıklı metnin Türkçe ve İngilizce başlığı, anlaşma (agreement) olarak belirlenmiş. Ne var ki, metnin içeriğine baktığımız zaman anlaşma (agreement) olmadığını, antlaşma (treaty) olduğunu görüyoruz.



Anlaşma Kavramı

Anlaşma kavramının Osmanlıcadaki karşılığı İtilafname idi. Örneğin Fransa Hükümetiyle 20 Ekim 1921 günü imzalanan metin Ankara İtilafnamesi başlığını taşıyordu.

Anlaşma’nın İngilizce karşılığı: Agreement, Contract, Convention.

Fransızca karşılığı: Contrat.

Almanca karşılığı: Abkommen (Örneğin 30 Eylül 1938 tarihli ünlü Münchner Abkommen).

Antlaşma Kavramı

Antlaşma kavramının Osmanlıcadaki karşılığı Muahede idi. Örneğin Sevr Muahedesi veya Lozan Muahedesi.

İngilizce karşılığı: Treaty (Örneğin North Atlantic Treaty Organisation NATO).Fransızca karşılığı: Traité.

Almanca karşılığı: Vertrag.

Anlaşma, kişiler, kurumlar ve devletler arasındaki sözleşmeleri, uzlaşmaları ve mutabakatları tanımlar.

Antlaşma ise, devletler arasında yapılan resmî ve bağlayıcı sözleşmedir.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın Adındaki Çekingenlik

Mekke Ortak Savunma Anlaşması, resmî metinde Anlaşma (Agreement) olarak adlandırılmış, ancak özellikle “taraf devletlerden birine yapılan saldırının hepsine yapılmış sayılacağına” ilişkin hükme baktığımız zaman, bu metin Anlaşma değil Antlaşma içeriğini taşıyor.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın adında bir çekingenlik var. Adı verilirken, öyle gözüküyor ki, yapılan sözleşmenin gücü ve bağlayıcılığı konusunda güvensizlik, tereddüt ve kaygı yaşanmış.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Antlaşmaların Hukukî Bağlayıcılığına İlişkin Hükmü

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. Maddesi, “Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak andlaşmaların” Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayıyla hukukî geçerlik kazanacağına hükmediyor.

Anayasa, burada andlaşma kavramını kullanmış. Lafza bakılacak olursa anlaşmaların geçerlik kazanması için TBMM’nin onayı gerekmiyor.

Oysa Anayasanın 90. Maddesindeki Andlaşma kavramının, hem antlaşmaları hem de anlaşmaları kapsadığı maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarından anlaşılıyor. Çünkü bu fıkralarda tanımlanan “Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan andlaşmalar”, “Milletlerarası bir andlaşmaya dayanan uygulama andlaşmaları”, “kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari andlaşmalar”, her ne kadar “andlaşma” kavramıyla anılsa da, aslında “anlaşma” diye niteleyebileceğimiz bir içerik taşıyorlar. Nitekim bu “anlaşma” diye anılması gereken “andlaşmaların” hukukî geçerlik kazanması için, “Türkiye Büyük Millet Meclisince uygun bulunması zorunluğu” yoktur; ancak yürürlüğe girmeleri için yayınlanmaları gerekir.

TC Anayasası 90. Maddesi, Antlaşma ile Anlaşma içerikli uluslararası sözleşmelerin hepsini Andlaşma (Antlaşma) kavramı altında düzenlemiştir. Ancak TBMM’nin onayını düzenlerken, aslında Antlaşma ve Anlaşma farkını dikkate almıştır.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın Hukuki Adı Yanlış Konmuştur

Anayasa Hukukumuz açısından İstanbul Sözleşmesi’nde de aynı soruyla karşılaşmıştık. Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Anlaşma mıdır, yoksa Antlaşma (Andlaşma) mıdır?

İçeriğine baktığımız zaman, Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Anlaşma değil fakat Antlaşmadır. Bu saptama tartışma götürmez.

Nitekim 22 - 23 Mayıs 1969 tarihinde kabul edilen ve imzaya açılan, 27 Ocak 1980 tarihinde yürürlüğe giren Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’nde de Antlaşma (Treaty) ile Anlaşma (Agreement) kavramlarının kullanılmasının önemli olmadığı, içeriğin belirleyici olduğu belirtilmiştir. Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nın Türkçe Anlaşma ve İngilizce Agreement kavramlarıyla anılması, metnin hukuki içeriğiyle uyuşmuyor. Antlaşma içeriğindeki bir sözleşmeye Anlaşma adı verilmiştir. Belki de bu adlandırmayla TBMM onayından kaçma olanağı düşünülmüş olabilir.

Mekke Ortak Savunma Anlaşması TBMM Tarafından Onaylanmış Değildir Hukukî Geçerliliği Yoktur

Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa Hukuku’na göre, Mekke Ortak Savunma Anlaşması, içeriği itibariyle Antlaşma’dır. Bu nedenle Anayasanın 90. Maddesi hükmüne göre, TBMM tarafından onaylanması gerekir. Şu anda böyle bir onay olmadığı için hukukî geçerliği yoktur.

“NATO’yu Tamamlayan Anlaşma” İtirafı

Günümüz Dünya dengelerinde NATO, Doğuya doğru genişleme yeteneğini kaybetmiştir. NATO’nun patronu olan ABD, Doğuya, özellikle Ortadoğu’ya ve Asya’ya doğru genişleme görevini Mekke Anlaşması’nın ortaklarına yüklüyor.

Nitekim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 9 Ağustos 2026 günü yayınladığı resmî açıklamada, “Mekke Anlaşması’nın NATO’yu tamamladığını” itiraf etmiştir.

Mekke Anlaşması, ABD ve NATO saldırganlığının Batı Asya’daki “tamamlayıcısı”dır. İsrail’e Karşı Savaşan

İran, Filistin, Yemen ve Lübnan

Mekke Anlaşması’nda Yok

Mekke Anlaşması, başlangıçta AK Parti çevreleri tarafından “İsrail’e karşı anlaşma” diye reklâm edildi.

Ne var ki, Mekke Anlaşması’nda İsrail’e karşı savaşan ülkeler yok!

Mekke Anlaşması’nda İran yok!

Mekke Anlaşması’nda Filistin yok!

Mekke Anlaşması’nda Yemen’in Husileri yok!

Mekke Anlaşması’nda Lübnan Hizbullah’ı yok!

Mekke Anlaşması, apaçık meydandadır: İsrail karşıtı bir anlaşma değildir. Nitekim İsrail yönetimi ve

kamuoyu Mekke Anlaşmasından memnuniyetini dile getiriyor.

Mekke Anlaşması, Türkiye’nin Güvenliğine Hizmet Etmiyor

Tehlikeleri Davet Ediyor

Mekke Anlaşması’nın Türkiye’nin güvenliği açısından değeri yoktur; ancak gündeme sunduğu ciddî tehlikeler vardır.

Mekke Anlaşması’nın, ABD-İsrail-Yunanistan Üçlüsünün Türkiye’yi hedef alan Doğu Akdeniz/Kıbrıs odaklı tehditleri karşısında hiçbir pratik değeri bulunmuyor.

Mekke Anlaşması’nın Türkiye’ye yönelik nükleer tehditleri caydıracak bir değeri de yoktur. Pakistan’ın elindeki nükleer gücün, Doğu Akdeniz çevresinde kıymeti harbisi bulunmuyor.

Abdullah Gül’ün Powell ile Gizli Sözleşmesi gibi Mekke Anlaşmasının da İçeriği Açıklanmıyor

AK Parti iktidarının Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, 2003 yılı Nisan ayında, İstanbul’da ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell ile kendi deyişiyle “Gizli bir sözleşme” yapmıştı. Bu sözleşmenin içeriği Hükümet tarafından açıklanmadı. O zaman yaptığımız basın toplantılarıyla içeriği açıkladık. Gizli Sözleşmede ABD’nin Kürdistan Planına teslimiyet vardı.

Mekke Anlaşmasının da, içeriği açıklanmıyor ve açıklanmadığı sürece gizli bir hizmet sözleşmesidir.

Anlaşma hükümleri, Türk milletinden gizleniyor.

Anlaşma hükümleri, Anlaşmayı onaylaması gereken TBMM’den de gizleniyor.

Açıklanan tek madde, Anlaşmanın taraflarına yönelecek saldırının bütün taraflara yapılmış sayılacağıdır.

Mehmetçiği ABD ve İsrail Fedaisi Yapma PlanlarıMekke Anlaşması, AK Parti iktidarının yöneticileri dışında kimseyi bağlamaz.

Bu gizli sözleşme, Türkiye için ciddî tehlikeleri içermektedir. NATO’nun Mehmetçiği fedai olarak kullanma planları, Mekke Anlaşması kapsamında gündeme getirilebilir. ABD, İsrail ve Suudi Arabistan, Yemen Tusilerine ve İran’a karşı savaş koşullarında Mehmetçiği ateşe sürmek isteyecektir.

Mekke Anlaşması’nın İsrail’e karşı olduğu ve Türkiye’nin güvenliğine hizmet ettiği yalanları, Mekke kutsallığının örtüsü altına gizleniyor.

Mekke Anlaşması Derhal Açıklanmalı ve TBMM Gündemine Getirilmelidir

AK Parti iktidarı, Mekke Anlaşması’nı derhal açıklanmalı ve TBMM gündemine getirilmelidir.

Vatan Partisi olarak, hukukî geçerliği olmayan Mekke Anlaşması’nı tanımıyoruz ve bütün milletimizi bu Anlaşmaya karşı kararlı tavır almaya çağırıyoruz.