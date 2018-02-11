Cumhurbaşkanı adayı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınında ülkemizde ve bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu

Cumhurbaşkanı adayı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal'da Baki Özilhan'ın sunduğu 'Sansürsüz Sohbet' programında soruları yanıtladı



Doğu Perinçek'in açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:



* Devlet aklından uzak bir Cumhurbaşkanı, Türkiye'ye yakışmıyor



* Cumhurbaşkanı, Barolar Birliğinin başından Türkiye'yi kaldıramayacak.



* Suriye Devlet Başkanı'na 'katil' diyen Cumhurbaşkanı olamaz.



* Türkiye'nin sorunlarını TÜSİAD da görüyor Türk-İş de.



* ABD çağı bitti. ABD bu haritaya gömülecek



* HDP'nin kapatılması şarttır, mecburidir.