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Doğu Perinçek’ten önemli açıklamalar: Türkiye'yi laiklik birleştirir

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek katıldığı bir televizyon programında "Müftülere nikah yetkisi" veren yasa ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin vatan şavaşı verdiğini hatırlatan Perinçek, bu süreçte toplumu ayrıştırıcı ifade ve uygulamalardan uzak durulmasını gerektiğini vurguladı.

Doğu Perinçek’ten önemli açıklamalar: Türkiye'yi laiklik birleştirir

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı bir televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

"Türk- Amerikan savaşı veriyoruz" diyen Vatan Partisi lideri, bu savaşta Türkiye'yi bölecek ayrıştırıcı ifadeler ve yaptırımlardan kaçanılması gerektiğini vurguladı.

Perinçek, kamuoyunda ciddi tartışmalara neden olan müftülere nikah yetkisi veren yasa tasarısının onaylanmasına da tepki gösterdi.

Vatan Partisi Lideri, vatandaşlara çağrıda bulundu: "Nikahlarınızı belediyede kıydırın ve problem yaratan bir sürece destek olmayın"

ulusal.com.tr

Etiketler; #doğu perinçek #vatan partisi #laiklik
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