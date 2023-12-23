Doğu Perinçek'ten Şehit Olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajı! "Hepimize Düşen Görev PKK ile Topyekun Mücadele"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Perinçek mesajında, "Hepimize düşen görev: PKK ile devletçe ve milletçe topyekün mücadele!" dedi.

Doğu Perinçek'ten Şehit Olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajı! "Hepimize Düşen Görev PKK ile Topyekun Mücadele"
Editör: Uğur Çam
Son Güncelleme:

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü mensuplarının saldırması sonucu 6 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası teröristlerin kaçış istikametine hava harekatı düzenlendiğini, harekatta 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. 

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yayınladığı mesajında "Şehitlerimize sözümüz: Vatan Savaşı’nı zafere ulaştıracağız." ifadelerini kullandı. Perinçek açıklamasında şunları belirtti:

- ABD’nin kara gücüm diye tanımladığı PKK terör örgütü saldırısı sonucunda, Irak’ın kuzeyinde şehit düşen mehmetçiklerimize, Allah’tan rahmet, başta ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimize sözümüz: Vatan Savaşı’nı zafere ulaştıracağız. Hepimize düşen görev: PKK ile devletçe ve milletçe topyekün mücadele!
# Doğu Perinçek # vatan partisi # şehit
Çok Okunanlar
Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı!
Bugün Başlıyor! A101'lerde 23-29 Aralık Arasında İndirimler Başladı!
AK Parti ve MHP'de "Numan Kurtulmuş" Rahatsızlığı
AK Parti ve MHP'de "Numan Kurtulmuş" Rahatsızlığı
İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ Baraj Doluluk Oranlarını Açıkladı! Güncel Baraj Doluluk Oranları Kaça Yükseldi?
İSKİ Uyardı: Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
İSKİ Uyardı: Hangi İlçelerde Su Kesintisi Yaşanacak?
Antika Koleksiyoncuları Peşinde!
Antika Koleksiyoncuları Peşinde!
Öne Çıkanlar Irak'ın kuzeyinde 6 asker şehit oldu! │Gün İçinden - Dilek Doğan #Canlı Irak'ın kuzeyinde 6 asker şehit oldu! │Gün İçinden - Dilek Doğan #Canlı Antika Koleksiyoncuları Peşinde! Antika Koleksiyoncuları Peşinde!