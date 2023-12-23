Doğu Perinçek'ten Şehit Olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajı! "Hepimize Düşen Görev PKK ile Topyekun Mücadele"
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 asker için başsağlığı mesajı yayınladı. Perinçek mesajında, "Hepimize düşen görev: PKK ile devletçe ve milletçe topyekün mücadele!" dedi.
Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü mensuplarının saldırması sonucu 6 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası teröristlerin kaçış istikametine hava harekatı düzenlendiğini, harekatta 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yayınladığı mesajında "Şehitlerimize sözümüz: Vatan Savaşı’nı zafere ulaştıracağız." ifadelerini kullandı. Perinçek açıklamasında şunları belirtti:
- ABD’nin kara gücüm diye tanımladığı PKK terör örgütü saldırısı sonucunda, Irak’ın kuzeyinde şehit düşen mehmetçiklerimize, Allah’tan rahmet, başta ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimize sözümüz: Vatan Savaşı’nı zafere ulaştıracağız. Hepimize düşen görev: PKK ile devletçe ve milletçe topyekün mücadele!
ABD’nin kara gücüm diye tanımladığı PKK terör örgütü saldırısı sonucunda, Irak’ın kuzeyinde şehit düşen mehmetçiklerimize, Allah’tan rahmet, başta ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize baş sağlığı diliyorum.— Doğu Perinçek (@Dogu_Perincek) December 22, 2023
Şehitlerimize sözümüz: Vatan Savaşı’nı zafere… pic.twitter.com/lVVUFS2gZL