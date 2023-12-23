Doğu Perinçek'ten Şehit Olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajı! "Hepimize Düşen Görev PKK ile Topyekun Mücadele"

Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü mensuplarının saldırması sonucu 6 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı, saldırı sonrası teröristlerin kaçış istikametine hava harekatı düzenlendiğini, harekatta 7 teröristin etkisiz hâle getirildiğini belirtti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yayınladığı mesajında "Şehitlerimize sözümüz: Vatan Savaşı’nı zafere ulaştıracağız." ifadelerini kullandı. Perinçek açıklamasında şunları belirtti:

- ABD’nin kara gücüm diye tanımladığı PKK terör örgütü saldırısı sonucunda, Irak’ın kuzeyinde şehit düşen mehmetçiklerimize, Allah’tan rahmet, başta ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Şehitlerimize sözümüz: Vatan Savaşı’nı zafere ulaştıracağız. Hepimize düşen görev: PKK ile devletçe ve milletçe topyekün mücadele!