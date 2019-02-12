Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CIA'nın Uygur yalanlarına kanan bir hükümetin Türkiye'ye yakışmadığını söyledi. Perinçek, Uygur halk ozanı Abdurrehim Heyit'in öldüğü iddiasını teyit etmeden açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı'na tepki gösterdi. Perinçek, AKP hükümetinin tahrip ettiği ilişkilerini onarmak için de 21 Şubat'ta Çin'e gideceklerini açıkladı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek bugün Ankara’da partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı yaparak, sosyal medyadan yönetilen bir hükümetin Türkiye’ye yakışmadığını belirtti.



Uygur halk ozanı Abdurrehim Heyit’in "Çin’de işkenceyle öldürüldüğü" yolundaki CIA kökenli sosyal medya yalanları üzerine Hükümetin, bazı partilerin ve gazetelerin açıklamalarına değinen Perinçek, özetle şunları belirtti:



"SOSYAL MEDYA YALANINA ALET OLANLAR



Üç gün önce Cumartesi günü sosyal medyada, Bünyamin Aksungur imzalı bir haber yayınlandı. Bu habere göre, Uygur Halk Ozanı Abdurrehim Heyit, Çin’de işkenceyle öldürülmüştü. Birden bire Türkiye’de yaygın bir kampanya başlatıldı. Başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Ahmet Minder, Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, CHP Ankara Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP milletvekilleri, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, MHP Genel Başkan Özel Kalemi açıklamalarda bulunarak, Çin Halk Cumhuriyetini devlet terbiyesine yakışmayan bir dille protesto ettiler.



CIA’nın uydurduğu yalan bir gün içinde ortaya çıktı. “Şehit edildiği” söylenen Abdurrehim Heyit, video yayınıyla “Sağlıklı olduğunu, eziyet görmediğini, Çin’in ulusal yasalarına göre kendisi hakkında soruşturma yürütüldüğünü” belirtti.



Böyle durumlarda Türk devleti, ortaya atılan haberin gerçekliğini araştırır, Çin Hükümetinden sorar, gerçeği öğrendikten sonra gereğini yerine getirir.



TÜRKİYE’NİN İTİBARINA AĞIR DARBE



Türkiye devletinin ve Dışişleri Bakanlığımızın tarihinde böyle bir rezalet yaşanmamıştır. Ak Parti iktidarı, son uygulamasıyla Türkiye’nin itibarına ve güvenilirliğine ağır darbe indirmiştir.



CIA kökenli sosyal medya yalanlarına kanan bir hükümet Türkiye’ye yakışmıyor.



CIA’YI SESLENDİREN MUHALEFET



Muhalefet olduğu söylenen CHP, HDP, İyi Parti, Saadet Partisi ve iktidar ortağı MHP de, CIA yalanlarına ortak olmuşlardır. Bu partilerin de Türkiye’yi yönetecek ciddiyetten uzak oldukları, en önemlisi CIA yalanlarını seslendirmeye hazır oldukları bir kez daha sergilenmiştir.



DEVLET SORUMLULUĞU DERSİ



Bir tek Vatan Partisi Genel Başkanı, Pazar günü Kayseri’de yapılan Üreticiler Kurultayı’nda sorulan soru üzerine, konuyu araştıracaklarını, ancak Çin Hükümetinin böyle bir eylemde bulunmayacağını belirtmiştir. Böylece Vatan Partisi, Ak Parti iktidarı ve ortağı MHP yanında, muhalefet olduğu söylenen CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi gibi Atlantik Partilerine devlet sorumluluğu dersi vermiştir.



TÜRKİYE-ÇİN DOSTLUĞUNA ABD-İSRAİL DİNAMİTİ



Dünya bu tür CIA uydurmalarını daha önce ABD’nin Irak, Romanya, Suriye operasyonları öncesinde yaşadı. Son CIA yalanının zamanlaması çok önemli. Türkiye, küresel çaptaki düşmanlara karşı ittifak birikimini değerlendirerek başarılı olur. 2017 Eylül ayında sözde “Kürdistan” referandumunun Batı Asya ülkelerinin işbirliğiyle bozguna uğratılması örnektir. Astana Sürecinin kazanımları bir başka örnektir.



Önümüzdeki dönemde Çin Halk Cumhuriyeti, Türkiye için hem teröre karşı mücadelede, hem Üretim Ekonomisinin inşasında stratejik müttefiktir.



UYGUR HALKININ BAŞINDAKİ BELÂ



ABD ve İsrail, sözde “Kürdistan” ve sözde “Doğu Türkistan” projeleriyle Çin ile Türkiye’yi birbirine bağlayan İpek Yolu’nu kesme gayreti içindedir. ABD’nin “Doğu Türkistan” adıyla ateşe sürdüğü teröristler, Fırat Kalkanı Harekâtında Mehmetçiğe kurşun sıkmışlardır ve şimdi de Pakistan ve Afganistan sınırlarından Çin’e sokulmaktadırlar.



HÜKÜMETİN TAHRİP ETTİĞİ ÇİN DOSTLUĞUNU ONARMAYA GİDİYORUZ



Son CIA yalanı da, tıpkı Rus uçağının düşürülmesi gibi Türkiye’nin geleceğine kasteden bir tertip ve kışkırtmadır.



Bu koşullarda Vatan Partisi, tıpkı Rus uçağının düşürülmesinden sonra yaptığı gibi, Türkiye’nin güvenliği ve ekonomisi için üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Bu amaçla Çin Halk Cumhuriyeti’nin resmî daveti üzerine Vatan Partisi Genel Başkanı ve yöneticilerinden, partisiz şahsiyetlerden ve farklı partilerin mensuplarından oluşan bir Türkiye Heyeti olarak, 21 Şubat günü Çin’in Sinciang Uygur Özerk Bölgesine ve başkent Beijing’e gidiyoruz. Bu ziyarette 21. Yüzyılın gündeminde önemli bir ağırlığı olan Türkiye-Çin ilişkilerinin onarılması için yapıcı çalışmalarda bulunacağız. Aynı zamanda Türkiye ve Çin’in bölücü teröre karşı vatan bütünlüğü ve refahı için işbirliği yönünde görüş alış verişi yapacağız.



21. YÜZYILIN İTTİFAKI



Şunu bütün dünya bilmelidir ki, Türkiye-Çin dostluğu öyle sosyal medya yalanlarıyla bozulamayacak kadar sağlam bir temele dayanmaktadır. Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki dostluk, 21. Yüzyılın kaderini belirleyen değerdedir. Vatan Partisi, bu bilinçle Türkiye’nin güvenliğini ve Üretim Ekonomisinin inşasını sağlayacak sorumlulukları üstlenmeye hazırdır."



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