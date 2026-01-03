Doğu Perinçek'ten Venezuela açıklaması: ''ABD, Venezuela'yı teslim alamaz''

Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya yönelik hamlelerini eleştirdi.

Perinçek, açıklamasında "ABD Venezuela’yı teslim alamaz!" diyerek Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti'nin yanında olduklarını vurguladı.

ABD SİLAHLARIYLA DA DEVİREMEYECEKLER

Perinçek, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan geçmiş girişimleri hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: ''ABD saldırısına direnen Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’nin halkıyla beraberiz.

Nicolas Maduro’yu, ekonomik ambargolarla, darbe tezgahlarıyla deviremediler, ABD silahlarıyla da deviremeyecekler. Kahraman Venezuela halkı bu saldırıyı da püskürtecektir.

Venezuela’nın geleceği parlaktır ancak ABD iç çatışmalara, iç savaşlara gidiyor geleceği karanlıktır.''