Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Venezuela mesajı geldi. Perinçek, "Amerikancı darbeye direnen Venezuela halkını ve devletini selamlıyoruz" ifadelerini kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Venezuela'da yaşanan gelişmelerle ilgili mesaj yayınladı.



Perinçek, Guaido'yu ABD'nin kuklası olarak niteledi ve girişimini başarısız olarak değerlendirdi.



Vatan Partisi Lideri, "Kendi ülkesine yabancı işgalci çağıracak kadar alçak bir işbirlikçi olan Guaido'nun ve sırtını dayadığı ABD'nin başarılı olma şansı yoktur. 15 Temmuz 2016'da ABD'ci FETÖ darbesini bastıran Türk Milleti, Venezuela'nın yasal ve meşru yönetiminin ve lideri Nicolas Maduro'nun yanındadır" ifadelerini kullandı.





ulusal.com.tr