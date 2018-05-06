Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek yurttaşlara mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplama çalışmalarına devam eden Vatan Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek'ten yurttaşlara mesaj var. Perinçek, “Zorluklar karşısında Atatürk gibi düşüneceğiz diyerek” vatandaşlardan destek istedi.İşte Perinçek'in mesajı:Değerli vatandaşlarım sizleri ümitle, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Türkiye'nin önünde zorluklar var, bunun bilincindeyiz farkındayız. Görüyoruz, görmeyen yok doların nasıl füze gibi yukarı fırladığını, bunun Türkiye ekonomisine getireceği yükleri görüyoruz. Ve AKP iktidarının Türkiye'yi borca batırdığını hepimiz her gün yaşamımızda hissediyoruz, omuzlarımızda taşıyoruz bu ağırlığı… Ama korkacak hiçbir şey yok. Çünkü biz Atatürk devrimini yapmış bir milletiz. Atatürk gibi bir kahramanı aynı o zorluklarda Ergenekon'dan çıkar gibi, Ergenekon demircisi gibi başımıza geçirmişiz, önümüze almışız ve o büyük zorlukları yenmişiz.İşte şimdi o görevi yapmaya hazırız. Vatan Partisi olarak Doğu Perinçek olarak… Norveçlilerin bir sözü varmış, zorluklarla karşılaştıkları zaman hadi gelin şöyle Atatürk gibi düşünelim derlermiş… Bakın ta neredeyse Kuzey Kutbu'nun orada Atlas Okyanusu’nun yukarısında Norveçliler Atatürk gibi düşünerek zorlukları yenmekten bahsediyorlar. Biz Türkler o Atatürk'ün milletiyiz. Ve Atatürk önderliğinde o işleri yapmışız. Şimdi Atatürk gibi düşünme zamanı. Hayır yalnız düşünme değil, Atatürk gibi yapmak zamanı…Atatürk gibi yapacağız. Kararlıyız, Vatan Partisi'nin programı Atatürk devriminin programıdır Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik… Atatürk gibi düşünmek Atatürk gibi yapmaktır. Çünkü yapılmayan düşünce, düşünce değildir. Düşünce kendisini yaparken, uygularken belli eder. Vatan Partisi de yaptıklarıyla hep Atatürk gibi düşündüğünü ispatlamıştır.Ermeni soykırımı yalanını yerle bir ederken, Avrupa'da Atatürk gibi düşündük, Atatürk gibi yaptık. Silivri duvarını yıkarken Atatürk gibi düşündük, Atatürk gibi yaptık. O Fethullah terör örgütünün 15-16 Temmuz gecesi darbesini bastırmak için o kararlı tutumu alırken, bütün milletimizi, hükümetimizi, orduyu göreve çağırırken Atatürk gibi düşünüyorduk, Atatürk gibi yapıyorduk. Şimdi bu büyük servetle, bu büyük birikimle, bu büyük mirasla, onun verdiği cesaretle ve rüzgarımızı Atatürk ile doldurarak bu önümüzdeki döneme giriyoruz. Korkmuyoruz, cesuruz, Atatürk gibi düşünüyoruz ve bütün milletimizi Atatürk gibi yapmaya davet ediyoruz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve Atatürk'ün ışıl ışıl bilinci ile selamlıyorum değerli vatandaşlarım.