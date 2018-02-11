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Doğubayazıt'ta yol genişletme çalışmaları

İçişleri Bakanlığınca, KHK kapsamında görevlendirme yapılan Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesince yıkılan metruk yapıların bulunduğu alanlar, yaya ve araç trafiğine açılıyor

Doğubayazıt'ta yol genişletme çalışmaları

Ağrı'nın Doğubayazıt Belediyesince yıkılan metruk yapıların bulunduğu alanlar, yaya ve araç trafiğine açılıyor.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Doğubayazıt Belediyesi, hava koşullarının uygun olması dolayısıyla vatandaşların talebi doğrultusunda yol genişletme ve imar çalışmalarına yeniden başladı.
Çalışmalar kapsamında ilçede son bir yılda 200'ü aşkın kullanılmayan yapıyı yıkan belediye görevlileri, benzer yapıların yıkımını sürdürüyor.
Belediye görevlileri, yıkılan binaların enkazını kaldırıp yolları genişleterek, bu yapıların bulunduğu alanları yaya ve araç trafiğine açıyor.
Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, metruk yapıların ilçe sakinlerinin can güvenliği açısından riskli olduğunu söyledi.

Akhan, bu binaların görüntü kirliliği de oluşturduğunu belirterek, "İlçemiz, tarihi ve kültürel değerler açısından oldukça zengin, yılın her mevsimi yut içi ve dışından ziyaretçi ağırlıyoruz. Tarihi dokumuza yakışmayan, modernlikten tamamen uzak bu tür yapılar ilçemizin tanıtımına zarar veriyor. Madde bağımlılarının yuvası haline gelen bu yapıları yıkmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İlçede imar çalışmalarıyla enkaz kaldırma işleminin devam ettiğini anlatan Akhan, şunları kaydetti:
"Yıkılan metruk yapıların enkazlarını kaldırarak ilçemize yeni yollar kazandırıyoruz. 2017 yılında imar planına aykırı şekilde kapatılan 37 yolu, sokak bağlantılarını sağlayarak yaya ve araç trafiğine açtık. Bu yıl da devam edecek çalışmalarımızın tamamlanmasıyla yaklaşık 80 bin nüfuslu ilçemizin merkezi rahat nefes alacak."


Kaynak: AA
Etiketler; #yeni yollar #Ulaş Akhan #metruk yapılar #imar çalışmaları #görevlendirme yapılan belediye #Doğubayazıt Belediyesi
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