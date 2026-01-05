Doğukan Güngör uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Kızılcık Şerbeti dizisiyle tanınan başrol oyuncusu Doğukan Güngör, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

36 KİŞİ TUTUKLANDI

Savcılık talimatıyla yürütülen ve uzun süredir devam eden soruşturmada bugüne kadar 36 kişi tutuklandı. Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli’nin firari olduğu, bu isimlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ekipler, 18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Bu baskınlarda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alındı. Emniyete götürülen bu isimler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Dosya kapsamında adı geçen Şeyma Subaşı ile ilgili sürecin de işlediği belirtildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Subaşı'nın, kısa süre önce yurda giriş yaparak ifade verdiği öğrenildi.