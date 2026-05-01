Doğum izni 24 haftaya yükseldi: Karar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı kararıyla yürürlüğe giren düzenleme uyarınca çalışan annelerin izin haklarında kapsamlı bir genişletilmeye gidildi. Doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplamda 24 hafta olarak belirlenen yeni izin süresi, yürürlük tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı. Düzenleme, izni yeni sona ermiş olan annelere de belirli şartlar dahilinde haklarını 24 haftaya tamamlama imkanı sunuyor.

GEÇİŞ SÜRECİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

Düzenlemeden geriye dönük yararlanmak isteyenler için 1 Nisan 2026 tarihi kritik bir eşik olarak belirlendi. Doğum tarihinden itibaren geçen sürenin bu tarih itibarıyla 24 haftayı doldurmamış olması, ek izin hakkı için temel şart sayılıyor. Bu kriteri sağlayan anneler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sitesinden duyurulacak ayrıntılar çerçevesinde başvuru yaparak 8 haftaya kadar ek analık izni kullanabilecek. Sağlık durumu elverişli olan anne adaylarının doğumdan önce çalışmaya devam edebileceği sınır ise 3 haftadan 2 haftaya indirilerek, doğum sonrasına aktarılan süreye 1 haftalık ekleme yapıldı.

BABALIK VE KORUYUCU AİLE İZİNLERİNDE YENİ DÖNEM

Söz konusu yasal değişiklik sadece anneleri değil, babaları ve koruyucu aileleri de kapsayan geniş bir çerçeve sunuyor. Özel sektörde çalışan babaların izin süresi, kamu çalışanlarıyla eşitlenerek 10 güne yükseltildi. Ayrıca, koruyucu aile olma sorumluluğunu üstlenen vatandaşlara da 10 günlük izin hakkı tanınarak aile yapısının desteklenmesi hedeflendi.

BAKAN GÖKTAŞ: "AİLE VE NÜFUS ON YILI VİZYONUMUZUN YANSIMASI"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Hizmetler Kanunu'nun toplumu yakından ilgilendiren boyutlarını vurguladı. Bakan Göktaş, kararın stratejik önemine dair şunları kaydetti:

"Bu kıymetli adım, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun güçlü bir yansıması. Ailelerimizi güçlendiren, annelerimizi destekleyen, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen, yaşlılarımızın yaşam kalitesini artıran sosyal hizmetlerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu sürece destek veren AK Parti Grubu'muz ve Cumhur İttifakı'mız başta olmak üzere tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olsun."