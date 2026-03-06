Doğum izni kaç haftaya çıktı? Babalık izni kaç gün oldu? İşte yeni düzenlemenin detayları

Özellikle asgari ücretin üzerinde maaş alan işçiler, 2021 yılında yapılan "son 12 ayın ortalaması" kuralı nedeniyle enflasyon karşısında gelir kaybı yaşıyor. Habertürk'te yer alan habere göre; 2025 yılında brüt ücreti 39.008,25 TL, 2026 yılında ise 49.545 TL olan bir işçi, eski sisteme göre 184.968 TL alabilecekken, mevcut sistemde 155.465 TL alabiliyor. Bu durum, yüksek maaşlı işçilerin izin döneminde gelirlerinin %56’ya kadar düşmesine neden oluyor.