Doğum izni kaç haftaya çıktı? Babalık izni kaç gün oldu? İşte yeni düzenlemenin detayları
Türkiye’de doğurganlık hızını artırmak amacıyla hazırlanan yeni kanun teklifiyle doğum izni 16 haftadan 24 haftaya yükseltiliyor. Düzenleme ile babalık izni süresi işçiler için 10 güne çıkarılırken, izin döneminde alınan ücretlerde işçi ve memur arasındaki belirgin fark dikkat çekiyor.
Türkiye genelinde nüfus yenileme oranının altına düşen doğurganlık hızına karşı yeni bir yasal düzenleme hayata geçiriliyor.
Kadın başına düşen çocuk sayısının 2024 itibarıyla 1,48’e gerilemesi üzerine hazırlanan kanun teklifi, TBMM’ye sunuldu.
Yeni düzenleme ile halen 16 hafta olarak uygulanan analık izni süresi, doğum sonrası döneme 8 hafta eklenerek toplam 24 haftaya çıkarılıyor.
DOĞUM SONRASI İZİN SÜRESİ UZUYOR
Düzenleme kapsamında, hamilelik süreci sağlıklı ilerleyen kadın çalışanlar, doktor raporuyla doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışabilecek.
Bu noktada yapılan değişiklikle, doğumdan önce çalışma zorunluluğu olan süre 2 haftaya indirildi.
Böylece kadın çalışanlar, 24 haftalık toplam iznin 22 haftasını doğumdan sonraki dönemde çocuklarıyla vakit geçirmek için kullanabilecek.
Kanun teklifi, çalışma hayatındaki izin sürelerinde işçi ve memurlar arasındaki ayrımı azaltmayı hedefliyor. İş Kanunu’nda yapılacak değişiklikle, çocuğu dünyaya gelen işçi babaların 5 gün olan mazeret izni, memurlarda olduğu gibi 10 güne yükseltilecek.
Ayrıca ilk kez getirilen bir düzenleme ile bir çocuğa koruyucu aile olan işçi ve memurlara da 10 günlük mazeret izni hakkı tanınacak.
DÜNYA ORTALAMASINA YAKLAŞILACAK
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) verilerine göre, dünya genelinde ücretli doğum izni süresi ortalama 24,7 hafta olarak uygulanıyor.
Türkiye, yeni 24 haftalık planlamasıyla bu ortalamaya yaklaşırken; komşu ülkelerden Bulgaristan’da 58, Yunanistan’da 43 ve İngiltere’de 52 hafta gibi süreler uygulanmaya devam ediyor.
Düzenlemenin en çok tartışılan yönünü ise izin süresince yapılan ödemeler oluşturuyor.
Memur kadınlar, doğum izni boyunca fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç maaşlarının neredeyse tamamını almaya devam ediyor. İşçi ve esnaf kadınlarda ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, son 12 aylık prime esas kazancın üçte ikisi üzerinden hesaplanıyor.
Özellikle asgari ücretin üzerinde maaş alan işçiler, 2021 yılında yapılan "son 12 ayın ortalaması" kuralı nedeniyle enflasyon karşısında gelir kaybı yaşıyor. Habertürk'te yer alan habere göre; 2025 yılında brüt ücreti 39.008,25 TL, 2026 yılında ise 49.545 TL olan bir işçi, eski sisteme göre 184.968 TL alabilecekken, mevcut sistemde 155.465 TL alabiliyor. Bu durum, yüksek maaşlı işçilerin izin döneminde gelirlerinin %56’ya kadar düşmesine neden oluyor.
SGK verilerine göre, 2025 yılında 410 bin 45 SSK’lı kadına 12 milyar 650 milyon lira, 10 bin 255 Bağ-Kur’lu kadına ise 291 milyon lira ödenek verildi.
Kurumun yıllık 5,56 trilyon liralık toplam harcaması içinde bu ödeneklerin payının düşük kalması, ödeme oranlarının artırılmasına yönelik beklentileri güçlendiriyor.