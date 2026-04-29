Doğum İzni Kanunu ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Göktaş gazetecilerin sorularını yanıtladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum izni ve sosyal medya düzenlemelerini içeren kanunun bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasının beklendiğini duyurdu.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlük tarihi netleşiyor.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, söz konusu kanuna ilişkin, "İnşallah bu akşam Resmi Gazete'de yayımlanmasını bekliyoruz, hemen yürürlüğe girecek. 10 gün içerisinde de aileler, anneler başvurularını yapabilecekler. Bütün detayları da biz kendi sayfalarımızda paylaşacağız." açıklamasını yaptı.

ŞANLIURFA VE KAHRAMANMARAŞ'TAKİ OLAYLAR SONRASI DÜĞMEYE BASILDI

Bakan Göktaş'ın gündeminde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile gerçekleştirdiği görüşme de yer aldı. Bu toplantının detayları sorulduğunda "Çocuk koruma kanunlarımızla ilgili bazı düzenlemelerimiz var." yanıtını veren Göktaş, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan saldırılara işaret etti. Göktaş, Adalet Bakanlığı ile yürütülen yasal çalışmalara dair "Bu elim olaylarda bazı düzenlemelere ihtiyaç duyduk, bunları özellikle yasal mevzuat kapsamına almamız gerekmektedir, bu görüşmede de onları netleştirmiş olduk." dedi.

Bakanlıklar arası yürütülen ortak çalışmaların temelinde, koruyucu ve önleyici mekanizmaların güçlendirilmesi yatıyor. Bu kapsamda atılacak yasal adımların önemini vurgulayan Göktaş, "Özellikle bizim sosyal risk haritasını yürüttüğümüz bir dönemde vaka oluşmadan önleyici tedbirleri alabilmemiz için bu adımları atmamız çok elzem." diyerek sözlerini tamamladı.

