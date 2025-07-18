Doğum izninde ayrıntılar belli oldu! Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geldi, maaşlar düşecek mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duyurduğu doğum izni düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. Artık anne ya da baba memur, çocukları ilkokula başlayana kadar yarı zamanlı çalışabilecek. Ancak maaş ve izinlerde ciddi değişiklikler var.
Devlet Memurlarının Yarı Zamanlı Çalışma Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ekonomim’e göre, düzenleme, hem kadın hem de erkek memurların çocuklarının doğumundan itibaren ilköğretim çağına kadar yarı zamanlı çalışabilmelerine olanak tanıyor.
Yönetmelikle birlikte, analık ve ücretsiz izin süresini tamamlayan kadın memurlar ve babalık iznini tamamlayan erkek memurlar bu haktan faydalanabilecek.
Kadın-erkek ayrımı yapılmaksızın uygulanacak düzenlemeyle, eşlerin her ikisi de memur ise iki ebeveyn de yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanabilecek.
Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden memurlar, haftada 3 günden fazla çalışamayacak. Bu süreçte, memurun maaşı ve diğer tüm ödemeleri yarıya düşecek. Ayrıca, yarı zamanlı çalışan kadın memurlara süt izni de verilmeyecek.
Yeni düzenleme, biyolojik çocukların yanı sıra evlat edinen memurları da kapsıyor. Evlat edinmiş olan memurlar da yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanabilecek.
Şube müdürü ve üstü yönetici unvanlarında görev yapan kamu görevlileri ile yurt dışı teşkilatında çalışan memurlar, bu haktan yararlanamayacak. Diğer tüm memurlar, yarı zamanlı çalışma talebini kurumlarına ileterek uygulamadan faydalanabilecek.