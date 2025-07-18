Doğum izninde ayrıntılar belli oldu! Memurlara yarı zamanlı çalışma hakkı geldi, maaşlar düşecek mi?

Yarı zamanlı çalışmayı tercih eden memurlar, haftada 3 günden fazla çalışamayacak. Bu süreçte, memurun maaşı ve diğer tüm ödemeleri yarıya düşecek. Ayrıca, yarı zamanlı çalışan kadın memurlara süt izni de verilmeyecek.