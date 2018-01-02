Sağlık Bakanlığı, Diyarbakır'daki HIV'lı kadının ameliyatına bazı doktorların girmemesi ile ilgili açıklama yaptı. Bir açıklama da Başhekim Profesör Doktor Ali Kemal Kadiroğlu'ndan geldi

Diyarbakır'da HIV taşıyan kadının ameliyatına girilmemesine ilişkin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Sağlık meslekleri kurulumuz gerekli adımları atacaktır. Tedaviden kaçınmak veya hasta seçmek hekimlik etiğiyle bağdaşmıyor" denildi.



Sağlık Bakanlığınca, Diyarbakır'da bir hastanede HIV'li hastanın ameliyatına doktorların girmediği iddialarına ilişkin, "Tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi hekim meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz." ifadesi kullanıldı.



Bazı basın yayın organlarında "HIV'li olduğu için ameliyat edilmedi" başlığıyla yer alan habere ilişkin bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu iddialarla ilgili olarak Sağlık Meslekleri Kurulu'nun görev, sorumluluk ve yetkileri çerçevesinde gerekli adımları atacağı bildirildi.



"Hekimin meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip edilmiyor"

Kurulun çalışma usulleri gereği öncelikle ilgili üniversite tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılarak sonucun Sağlık Meslekleri Kuruluna intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Sağlık Meslekleri Kurulumuz, bu safhaların tamamlanmasının ardından gerekli çalışmaları yapacaktır. Sağlık Bakanlığı olarak, tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi hekim meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz."



Başhekim Profesör Doktor Ali Kemal Kadiroğlu'ndan açıklama

Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi’ndeki HIV skandalı ile ilgili hastane yönetiminden açıklama geldi. Başhekim Profesör Doktor Ali Kemal Kadiroğlu, hastaya sahip çıktıklarını, ameliyata girmeyen doktor hakkında da soruşturma başlattıklarını söyledi.



HIV virüsü taşıyan hastaya bakılmadı, hastane karıştı, doğuma girmeyen doktor hakkında soruşturma başlatıldı. Diyarbakır'da yaşanan olay 1 haftadır konuşuluyor.



Diyarbakır Dicle Üniversitesi Başhekimi Profesör Doktor Ali Kemal Kadiroğlu, konuyla ilgili açıklama yaptı, soru işaretlerine açıklık getirdi.

"Siirt ilinden ilimize gelerek, ilimizdeki diğer hastanelerin kabul etmediği, diğer hastaneler tarafından kabul edilmediği için Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri, hastayı sahiplenmiş ve Kadın doğum ve jinekoloji hastalıkları kliniğine yatışını sağlamıştır."



Kadiroğlu, HIV virüsü taşıyan hamile kadının yaşadıklarını tek tek anlattı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



Olay, ameliyat sırasında bir asistanın eline iğne batmasıyla gündeme gelmişti.

"Asistanımıza uygulanması gereken, 3’lü yani üç çeşit antiretroviral tedavi derhal başlanmıştır. Ve Asistan doktora tedavisini evinde devam etmek üzere istirahat verilmiştir."



"Bariyerli eldiven" konusu da çok tartışılmıştı. Başhekim bariyerli dahil tüm eldiven çeşitlerini kameralara göstererek bu konuya açıklık getirdi.



Olay, 27 Aralık günü yaşanmıştı. Doğum için Siirt’ten Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne gelen hamile kadının, HIV virüsü taşıması nedeniyle bazı doktorlar ameliyatına girmek istememişti. 5.5 saat boyunca acil serviste bekletilmiş, ameliyatı ise evden gelen bölüm sorumlusu yapmıştı.



Sağlık Bakanlığı da HIV virüsü taşıyan kadının ameliyatına girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlattı.





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