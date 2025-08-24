Doktorlar 3 hafta ömür biçmişti: Evre Başak Clarke’dan acı haber

1985 doğumlu Clarke, Mimar Sinan Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü mezunuydu. Sanat hayatında resim, dijital tasarım ve deneysel sanat alanlarına yoğunlaşan Clarke, özellikle hayvan portreleriyle tanınıyordu.

2023 yılında İngiliz vatandaşı Philip Clarke ile evlenen sanatçının aynı yıl oğlu Oscar dünyaya geldi. Ancak aynı dönemde Clarke’a metastatik bağırsak kanseri teşhisi konuldu. Hastalığın karaciğer ve akciğerlere yayıldığını duyuran sanatçı, doktorlarının kendisine yalnızca 3–4 hafta ömür biçtiğini açıklamıştı.

BAĞIŞ KAMPANYASIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Ekonomim’e göre, Clarke, tedavi masrafları ve küçük oğlu Oscar’ın geleceği için “Evre’s Battle: Baby Oscar’s Futur” isimli bir bağış kampanyası başlatmıştı. Yaklaşık 6.700 kişinin destek verdiği kampanyada 230 bin sterlin (yaklaşık 12 milyon TL) toplanmıştı.

Kampanya sosyal medyada tartışmalara yol açmış, bağış miktarının büyüklüğü, belgelerin kaldırılması ve açıklamaların silinmesi gibi iddialar farklı platformlarda gündeme gelmişti.

Sanatçının ailesi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Büyük bir üzüntüyle Evre Başak Clarke’ın vefatını duyuruyoruz. Kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından, Evre son üç haftasını ailesinin ve en yakın dostlarının sevgisiyle çevrili olarak geçirdi.”

Aile, destek verenlere teşekkür ederek, şu çağrıda bulundu:

“Onu kalplerinizde yaşatmanızı, sevginizi sanatınızla ifade etmenizi ve her gününüzü dolu dolu yaşamanızı diliyoruz. Yıllar boyunca Evre’yi desteklediğiniz, özellikle de son zor yıllarında ona ilham verdiğiniz için teşekkür ederiz. Şimdilik, bu kaybımızla baş etmeye çalışırken mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz.”