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Doktorlara FETÖ operasyonu

İstanbul'da, FETÖ'nün kapatılan GATA'daki mahrem yapılanmasına ilişkin soruşturmada, 24'ü eski askeri doktor 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Doktorlara FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) kapatılan Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki (GATA) mahrem yapılanmasına ilişkin 24'ü eski askeri doktor 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün üst düzey mahrem imamından ele geçirilen yazışmalar doğrultusunda yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda, 24'ü eski askeri doktor olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #doktor #GATA #Gülhane Askeri Tıp Akademisi
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