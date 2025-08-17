Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Sosyal medyada polis kılığına girip milleti dolandırdılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında kendilerini Cumhurbaşkanlığı koruma polisi olarak tanıtıp devletin üst makamlarında bağlantıları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan şüphelileri tespit etti.

DÖRT İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

15 Ağustos’ta Esenyurt, Başakşehir, Tuzla ve Sancaktepe’de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda baba oğulun da aralarında bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 579 fişek, 191 kuru sıkı fişeği, 5 şarjör, 2 sahte polis kimliği, 2 Cumhurbaşkanlığı forsu rozeti, 2 Cumhurbaşkanlığı Sanayi Başkanlığı araç kartı, 2 polis rozeti, özel harekat montu, 2 yakın koruma rozeti, 4 telsiz ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

BABA VE OĞULUN SABIKALARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden B.S’nin (52) çeşitli suçlardan 1 kaydı, oğlu M.E.S’nin (22) ise 4 kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda ele geçirilen sahte kimlik, rozet ve mühimmatlar Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.