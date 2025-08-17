Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Sosyal medyada polis kılığına girip milleti dolandırdılar

İstanbul’da sosyal medya üzerinden kendilerini Cumhurbaşkanlığı koruma polisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan baba oğulun da aralarında bulunduğu 3 kişi tutuklandı. Operasyonda sahte kimlikler, rozetler, silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Dolandırıcılıkta yeni yöntem: Sosyal medyada polis kılığına girip milleti dolandırdılar
Yayınlanma:

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sosyal medya platformlarında kendilerini Cumhurbaşkanlığı koruma polisi olarak tanıtıp devletin üst makamlarında bağlantıları olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yapan şüphelileri tespit etti.

DÖRT İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

15 Ağustos’ta Esenyurt, Başakşehir, Tuzla ve Sancaktepe’de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda baba oğulun da aralarında bulunduğu 3 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kuru sıkı tabanca, 579 fişek, 191 kuru sıkı fişeği, 5 şarjör, 2 sahte polis kimliği, 2 Cumhurbaşkanlığı forsu rozeti, 2 Cumhurbaşkanlığı Sanayi Başkanlığı araç kartı, 2 polis rozeti, özel harekat montu, 2 yakın koruma rozeti, 4 telsiz ve 8 cep telefonu ele geçirildi.

BABA VE OĞULUN SABIKALARI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden B.S’nin (52) çeşitli suçlardan 1 kaydı, oğlu M.E.S’nin (22) ise 4 kaydı bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonda ele geçirilen sahte kimlik, rozet ve mühimmatlar Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü yerleşkesinde sergilendi.

Tıp dünyasında devrim: Doğum artık robotların karnında mı olacak?Tıp dünyasında devrim: Doğum artık robotların karnında mı olacak?Bilim ve Teknoloji
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançları5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? İşte banka banka mevduat kazançlarıEkonomi
sosyal medya dolandırıcılık
Günün Manşetleri
Özlem Çerçioğlu’ndan olay açıklama
6 trilyonluk yatırıma rağmen 6 milyon konut halen riskli
Vergi cezalarını artık robotlar kesecek
İstanbul’un 4, Ankara’nın 3 aylık suyu kaldı
Huzur operasyonunda aranan suçlular tek tek yakalandı
Memurdan hükümete rest, masadan zam çıkmazsa iş bırakacaklar!
7 ülkede dev operasyon, 10 suçlu Türkiye’ye getirildi
Ticaret Bakanlığı güvensiz ürünler için denetimleri artırdı
''Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."
Açlıktan ölenlerin sayısı 251’e yükseldi
Çok Okunanlar
Tarihte Bugün: 17 Ağustos Tarihte Bugün: 17 Ağustos
Altın yatırımcıları dikkat! Altın yatırımcıları dikkat!
5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor? 5 milyon TL'nin getirisi kimde eriyor kimde katlanıyor?
Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
Güneş tepede, rüzgar sert! Güneş tepede, rüzgar sert!