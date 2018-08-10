Aydınlık gazetesi yazarı usta gazeteci Sabahattin Önkibar yazdı: Dolar 10 lira olsa da Tayyip gitmez!

Artık eminim...



Dolar 10 lira olsa da!



Enflasyon yüzde 30’u aşsa da!



Faizler onu izlese de!



Yani ekonomik bir kıyamet

kopsa da!



Tayyip Erdoğan iktidardan

indirilemez!



Niye mi?



Hatırlayalım dolar 2 lirayı geçtiğinde panik çıkar gibi olmuştu.



Mazallah 3 lirayı geçerse özel sektör dökülür, kriz çıkar denmişti.



Doğru kriz çıktı.



Abartısız binlerce firma battı.



ÜLKEDEN KAÇIŞ HIZLANDI



İnsanlar kendini Başbakanlık binasının önünde yakmaya başladı.



Peki sonra mı?



Yaratılan algıyla toplum olanları umursamadı ve seçimde Tayyip’i birinci yaptı.



Bugün dolar 5 lirayı geçti 6’ya gidiyor.



Ağaoğlu gibi inşaat sektörünün en büyüğüne bile batık diyorlar.



Devasa holdingler banka kapılarında yapılandırma peşinde.



Yüzlerce şirket fiilen batık ama açıklanmıyor.



İyi eğitimli ve dolar milyoneri olan on küsür bin Türk, ülkeyi terk etti.



30 milyona yakın insanımız icralık ya da mahkemelik.



Vatandaş borçla rehin alındı.



Üretim bitmiş, devlet sadece ithalatı kontrol ediyor.



HAZİNE TAMTAKIR



Hazine tamtakır, bir aylık ithalatı karşılayacak döviz rezervi bile yok.



Komünist ve devletçi diye aşağıladıkları Çin’den şimdi kredi dileniyorlar.



Böyle iken bakın topluma, var mı bir tepki?



Hayır yok...



Tersine medyada Cumhurbaşkanının bakanlarıyla yaptığı üç saatlik Çamlıca Camisi teftişi manşetlerde.



Dolar patlamış, Türkiye fiilen gümlemiş, artık haber bile olmuyor.



Ahali dövizin 5 lirayı geçtiğini ancak düğünde takacağı gram altını almak için kuyumcuya gittiğinde öğrenebiliyor, yani karartma dehşet!



Bu gizlemeye iktidarın yaptığı dezenformasyonu ilave edin.



Adam çıkıyor ve diyor ki, Türkiye’ye ekonomik savaş ilan edildi.



Ve maalesef bu saptırma toplumda karşılık buluyor.



BASKIN SEÇİM BUNUN İÇİNMİŞ!

Toplum kaval dinleyen sürü misali üflenene inanıyor.



Oysa bizzat iktidarın başı, yıllar önce tersini söylemişti.



Demişti ki, sen güçlü olursan, başkaları sana bir şey yapamaz.



Bu sütunda defalarca yazdık, ‘baskın seçim eşikteki büyük ekonomik krizden oy bağlamında etkilenmemek için’ diye, ki görüyorsunuz kanıtlandı.



Yarın seçim olsun yine bize ekonomik savaş ilan edildi istismarı ile birinci olurlar.



Yahu bunlar değil midir devleti FETÖ’ye teslim edip, ertesinde FETÖ bize darbe yaptı istismarı ile seçimde şampiyon olan!



Evet dramatik olsa da hal-ı pür melalımız budur.



Bazıları diyor ki böyle devam ederse toplum patlar!



Geçiniz...



ÇIKIŞ YOLU

Siyahın beyaz olarak kabul ettirildiği bir ülkede, her şeye hakim iktidar iradesinin dışında, sokakta hiçbir şey olmaz.



Amacım elbette karamsarlığın tellalı olmak değil lakin kendimizi kandırmayı bırakalım ve gerçekçi çözüm üretelim.



Çıkış yolu toplumu mistik uykudan uyandırmaktır.



Önce TBMM’deki o sözde muhalif liderler tasfiye edilmeli.



Peşi sıra imece usülü ile algı oluşturacak milli medya kurumlarını destekleyip çoğaltmalı.



Akabinde bagajı temiz yeni isimleri sahaya sürmeli.



Biliyorum bunlar çok zor ama başka çıkış yolu yok!