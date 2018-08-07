Dolar diplomasiye endekslendi. ABD'li Rahip Andrew Brunson'a ev hapsi verilmesi ve iki ülkenin karşılıklı yaptırım açıklaması sonrası yönünü yukarı çeviren dolar kuruna, Merkez Bankası piyasaya döviz sürerek müdahale etti. İki ülke heyetlerinin görüşme için ön mutabakat sağlamasıyla da dolar kuru 5 lira 18 kuruşa dengelendi.

Siyasi arenada yaşanan kriz ekonominin yapısal sorunları döviz kurunu vurdu. Dolar kuru tarihi rekor kırdı. Türkiye ve Amerika'nın görüşme için vardığı ön mutabakat ise doların tansiyonunu az da olsa düşürdü.



Yeni haftaya 5 lira 11 kuruş seviyesinden başlayarak rekor tazeleyen dolara Merkez Bankası piyasaya döviz sürerek müdahale etti. 2.2 milyar dolar değerindeki döviz bankaların kullanımına açıldı.



Ancak beklenen olmadı. Dolar 5 lira 42 kuruş seviyesini gördü.



Doların tırmanışı ajanslara düşen bir haberle durdu. ABD Hazine Bakanlığı tarafından açıklanan yaptırım kararı sonrası iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler devam ederken önemli bir gelişme yaşandı. Ankara'dan bir heyetin 2 gün içinde ABD'nin başkenti Washington'a gideceği açıklandı.



Türkiye, görüşmeleri devam ettirirken, belli konularda ön mutabakat sağlandığı belirtlidi.



Diplomatik diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesi hususundan karşılıklı memnuniyet dile getirildiği ifade edilirken, görüşmelerin yüzyüze devam ettirilmesi kararı alındı.



Anlaşma haberinin üzerine, 5.40 seviyesine kadar yükselen dolar 5.20'lere yeniden geriledi.



ulusal.com.tr