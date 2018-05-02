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Dolarda son durum (2 Mayıs 2018 dolar kaç lira)

Dolar/TL, haftaya başladığı 4.05'ten dolardaki küresel değer kazancı, S&P'nin not indirimi, ABD faizlerindeki yüzde 3'e yükselmesi ve iç siyasi gelişmelerle birlikte yönünü sert yukarı çevirerek güne 4.10'un üzerinde başladı.

Dolarda son durum (2 Mayıs 2018 dolar kaç lira)

Bankacılar, ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu akşamki kararı öncesi küresel piyasaların takip edileceğini belirttiler.

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye'nin kredi notunu enflasyon görünümünde bozulma, TL'deki değer kaybı ve ülkenin bozulan dış pozisyonunu gerekçe göstererek bir kademe düşürürken, görünümü negatiften durağana çevirdi.

Türkiye'nin kredi notu böylece yatırım yapılabilir düzeyin üç kademe altında bulunan BB-'ye inmiş oldu.

Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz artışı ve enflasyon raporunda verdiği sadeleşmede nihai adımın yakın olduğu yönündeki açıklamalar ardından dolar/TL 4.04'ün altına gerilemişti.

Dolar/TL daha sonra 1 Mayıs resmi tatilinin ardından bugün başta dolardaki küresel değer kazancı olmak üzere güne 4.10'un üzerine çıkarak başladı. Kur saat 0845'te 4.1051/4.1070 seviyesinde işlem gördü.

Sepet bazında TL aynı saatte 4.5161/3.5186, euro/TL ise 4.9271/4.9300 seviyesindeydi.

Etiketler; #s&P #abd merkez bankası #Türk lirası
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