banner982
Harekat neden ve nasıl yapıldı?
Harekat neden ve nasıl yapıldı?
Adnan Oktar'ın konulacağı cezaevi belli oldu
Adnan Oktar'ın konulacağı cezaevi belli oldu
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Adıyaman' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Adıyaman' açıklaması
Dolmabahçe'de yol çöktü
Dolmabahçe'de yol çöktü

Dolmabahçe'de yol çöktü

İstanbul Beşiktaş Dolmabahçe mevkiindeki yolda çökme meydana geldi. Yol tek taraflı olarak trafiğe kapatılırken ekipler de inceleme başlattı.

Dolmabahçe'de yol çöktü

Beşiktaş'taki Vodafone Park Stadı önünde yolda henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi. 

Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Meclis-i Mebusan Caddesi'ndeki stadın önünden geçen yolda çökme oldu.

Yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşan yol, Karaköy istikametinde trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri ve Beşiktaş zabıta ekipleri yolun çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İSKİ, İGDAŞ ve BEDAŞ ekipleri yolun çöken kısmında incelemelerde bulundu. Yolun çökme sebebi henüz belirlenemedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kepçe, kamyon ve beton mikseri de olay yerine geldi.

Ekiplerin incelemeleri sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yol #dolmabahçe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.