Domuz eti skandalı büyüyor: Bakanlık 5 işletmeyi daha ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit ve tağşişe yönelik denetimleri gündem yaratmaya devam ediyor. Son yayımlanan listede, domuz eti tespit edilen işletmeler arasında ünlü restoran zinciri Köfteci Yusuf’un yanı sıra dört farklı firma daha yer aldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Domuz eti skandalı büyüyor: Bakanlık 5 işletmeyi daha ifşa etti
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Bakanlık, 2 Ekim 2024’ten bu yana kamuoyuyla paylaştığı taklit ve tağşiş ürün listesiyle, gıda güvenliği konusunda ihlal yapan firmaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Son listede Türkiye’nin farklı illerinden bazı işletmelerin ürünlerinde domuz eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Skandalın merkezine ilk olarak Köfteci Yusuf yerleşmişti. Ardından gelen denetimlerde şu işletmelerde de benzer bulgulara ulaşıldı:

Muğla: 18 Aralık 2024’te, bir Çin restoranında “dana kaburga” olarak sunulan ürünün içeriğinde domuz eti tespit edildi.
Balıkesir: Aynı tarihte Havranlı Kasap’ta satılan dana sucukta domuz eti bulundu.
Antalya: 20 Şubat 2025’te “Muhtar Hanım’ın Yeri” adlı işletmede yapılan denetimlerde, Adana köfte ve Adana kebapta da domuz eti kullanıldığı belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, bugüne kadar Konya, Balıkesir, Muğla, Bursa ve Antalya illerinde domuz eti içeren ürünler nedeniyle toplam beş ayrı işletme kamuoyuna ifşa edildi.

Yetkililer, denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurgularken, vatandaşlara tükettikleri ürünlerin içeriği konusunda daha dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu.

Domuz eti skandalı büyüyor: Bakanlık 5 işletmeyi daha ifşa etti - Resim : 1

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