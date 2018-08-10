Türk Amerikan ilişkileri tarihin en gergin dönemini yaşıyor. Ekonomik ve siyasi gerilim karşılıklı açıklamalarla tırmanıyor. Amerikan Başkanı Donald Trump yine twitter üzerinden tehditte bulundu. "Türkiye'ye yönelik çelik ve aliminyum'da vergileri iki katına çıkardığını" duyurdu. Trump, "İlişkilerimiz şu aralar iyi değil." dedi.

Amerikan Başkanı Donald Trump Twit attı, dolar 7 liraya dayandı. Trump Türkiye'ye tehditler savururken Türk lirası değer kaybetti.



"Türk lirası bizim çok güçlü dolarımız karşısında hızla aşağı düşerken Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyumda gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdim! Artık alüminyuma yüzde 20, çeliğe yüzde 50 gümrük vergisi. Şu sıra Türkiye ile ilişkilerimiz hiç iyi değil."



Trump, Türkiye'den satın alınan çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdiğini bu sözlerle açıkladı. Yaptırımı Twitter üzerinden verdiği mesajla duyuran Trump, "Türkiye ile ilişkilerimiz şu aralar iyi değil." dedi.



Buna göre; aliminyuma yüzde 20, çeliğe yüzde 50 vergi uygulanacak.ES //

Trump'ın Twitinin ardından ise Türk lirası, döviz karşısında rekor tazeledi. Dolar, 6,87 TL ve avro avro da 7,77 TL olurken, sterlin 8,49 TL ile rekor kırdı.



Türkiye'nin Amerika'ya çelik ihracatı 2017 yılında 1 milyar dolar olmuştu.





ulusal.com.tr.