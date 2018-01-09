FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 11'i firari 87 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 11'i firari 87 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 250 kişi kapasiteli salonda görülen duruşmaya, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.



Duruşmaya müdahil olarak, Başbakanlık adına avukat Halit Çokan, Emre Arık, Gül Gülmez, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan adına avukat Hüseyin Coşkun katıldı. AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları üyeleri, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar da duruşmayı izledi.

Bugün savunması tamamlanan tutuklu sanık eski TCG Salihreis Savaş Gemisi Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Arif Çırtlık'ın çapraz sorgusu yapıldı.

Cumhuriyet savcısı, darbeci firari sanık amiral Ayhan Bay ile darbe günü görüşüp görüşmediğini sorması üzerine Çırtlık, "Amiral Bay o gün beni aradı. Misafirleri ile birlikte TCG Salihreis Gemisi'ni ziyaret edeceğini söyledi. Bay, yanında dönemin Kocaeli Sanayi Odası Başkanı ve adını bilmediğim bir profesör ile geldi. Gemiyi gezdirdim. Herhangi bir görüşme olmadı. Ziyaret edip gittiler." şeklinde cevapladı.

Savcının, darbe girişimi ve sıkıyönetim direktifinin saat 21.26'da WhatsApp grubundan paylaşıldığını ancak kendisinin bunu 23.00 sularında öğrendiğini söylediğini hatırlatması üzerine Çırtlık, şöyle konuştu:

"Ben 4-5 saat görevdeydim ve sürekli işimle ilgilendim. O arada WhatsApp'tan görmedim. Zaten köprünün askerlerce kesildiğini, Ankara'da bombalama olaylarının olduğunu ve Başbakan'ın konuşmasından bir şeyler olduğunu biliyordum. Ama bu darbe mi, kalkışma mı başka bir şey mi bilemiyordum. Ben terör saldırısı olduğunu sanıyordum. Verilen emirleri yerine getirdim. Pişman değilim."



"Darbeci olsaydım İstanbul'u bombalayabilirdim"

Marmara Denizi'nde darbecilerin kararlılığını göstermek amacıyla 3 atım top atışı yapılması talimatını yerine getirdiği yönündeki suçlamaları hatırlatan savcı, "Marmara Denizi'nde top atışı yapmak yasak değil mi?" şeklindeki sorusuna sanık Çırtlık, şu cevabı verdi:

"Hayır, Marmara Denizi'nde top atışı yasak değil. Ben zaten 3 kilometre menzile atış yaptırdım. Amacımız Donanma Komutan'ının da içinde olduğu TCG Yavuz Gemisi'ni korumaktı. Darbeci olsaydım, gemide 400 top mermisi vardı. Boğaz Köprüsü'nü, Kadıköy'ü, bütün İstanbul'u bombalayabilirdim."

Başbakanlık avukatı Halit Çokan'ın, Başbakan'ın televizyondaki darbe açıklamasından sonra olayların terör saldırısı olduğunu anlamadınız mı?" sorusuna ise sanık Çırtlık, "Hayır anlamadım. Çünkü Başbakan olayın bir kalkışma olduğunu söyledi. Bu nedenle ben darbe girişimi gibi gösterilen bu olayın arkasında bir terör saldırısı olabilir diye düşündüm. Komutanımın emrini yerine getirdim. Sorgulamadım. Bir üst sicil amirimi arayıp teyit etmeye gerek duymadım." ifadelerini kullandı.

Bu arada sanık Çırtlak, Çokan'ın soruları karşısında, "Siz beni nereye götürmek istiyorsanız ben oraya gelmek istemiyorum. Soruların tamamını sorun, ben cevaplayayım. Bana kumpas kuruldu. Siz de bu oyunun parçası olabilirsiniz." şeklinde konuşması üzerine Çokan, kendisinin böyle bir niyetinin olmadığını, istediği şekilde soru sorabileceğini, çapraz sorgunun usulünün bu şekilde yapıldığını belirtti.

Öte yandan sanığın avukatı Lale Beşe, Çokan'ın sorularına itiraz ederek, yüksek sesle sözünü kesmesi üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı Yusuf Sevimli, "Kimin nasıl konuşulacağına ben karar veririm." diyerek, uyarıda bulundu.



Başkan, sanık avukatını uyardı

Daha sonra söz alan Avukat Beşe, mahkemeye heyetini suçlayıcı ifadeler kullanması ve siyasi konulara girmesi üzerine Başkan Sevimli tarafından uyarılarak, "Burada çok vahim bir darbe girişimi yargılaması yapıyoruz. Ergenekon ve Balyoz davalarına, siyasi konulara girip konuyu saptırmayın." şeklinde tepki gösterdi.

Sevimli, Beşe'nin mikrofonunun kapatılmasını ve bazı ifadelerinin tutanaktan çıkarılmasını istedi.

Sanık Çırtlık'ın çapraz sorgusu tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanıklar Arif Çırtlık, Meftun Metin ve Yavuz Arslan'ın tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanıkların tahliye taleplerinin reddine, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti ayrıca tutuklu sanık Yavuz Arslan'ın bu dosyadan ayrılmasına karar verdi.

Diğer sanıkların savunmalarını yapması için duruşma yarına ertelendi.



İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı sanık olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 87 sanık bulunuyor.



İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurma veya yönetme" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.



Sanık askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan 29'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından sıkı yönetim direktifinde yapılan görevlendirmelerde, Tümamiral Sinan Azmi Tosun'un Kocaeli Sıkı Yönetim Komutanı ve aynı zamanda Donanma Komutanı, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı, Tuğamiral Nazmi Ekici'nin Harp Filosu Komutanı, Tuğamiral Ayhan Bay'ın Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı, Tuğamiral Hayrettin İmren'in Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı olarak devamına, Tümamiral Gürel Kaynak'ın Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı olarak devamına, Tümamiral Hakan Üstem'in Sahil Güvenlik Komutanı olarak devamına" şeklinde görevlendirmelerin yapıldığına yer veriliyor.



