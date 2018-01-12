-FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin davada, TCG Oruçreis Savaş Gemisi Harekat Subayı Deniz Kurmay Binbaşı Çavdar'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 51'i tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılandığı davada, eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Harekat Subayı Deniz Kurmay Binbaşı Mehmet Çavdar'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 250 kişi kapasiteli salonda yapılan duruşmada, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya müdahil olarak Başbakanlık'ın avukatları Halit Çokan ve Gül Gülmez katıldı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ile bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar da duruşmayı izledi.

Tutuklu sanık eski TCG Oruçreis Savaş Gemisi Harekat Subayı Deniz Kurmay Binbaşı Mehmet Çavdar, "Darbeci Amiral Ayhan Bay’ın talimatıyla 5. Komodor Önder Öngör tarafından savaş gemisini seyre çıkarması yönündeki talimatı doğrultusunda gemiyi seyre çıkarttıkları, Komodor Önder Öngör'ün de bu gemiyle seyre çıktığı, Komodor tarafından gemiye verilen kurallara aykırı emir ve talimatları sorgulamadan uyguladığı, süreç içerisinde personelin cep telefonlarının toplanması yönünde anons yaptığı, TRT1’de yayınlanan 'Sıkıyönetim Darbe Bildirisi'nin okunduğu sırada geminin anons sisteminden 'TRT Haber kanalı tüm personel tarafından izlenecek ve TSK tarafından yayınlanan sıkıyönetim kararları doğrultusunda verilen emirlere harfiyen uyulacaktır' şeklinde anons yaptığı, girdiği yabancı dil sınav sonuçları arasında anormallikler olduğu, şüpheliye darbe girişiminde üst düzeyde katılan FETÖ /PDY irtibatlı Güray Çerman tarafından 2015 yılında 'tam sicil notu' verildiği" suçlamaları karşısında savunma yaptı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Çavdar, savunmasında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Çavdar, 15 Temmuz akşamı 21.00 sularında, eski Komodor Deniz Kurmay Albay Önder Öngör'ün, terör saldırısı ve sabotaj tehlikesi olduğunu söyleyerek, verdiği emirle harekat subayı olarak görev yaptığı TCG Oruçreis Savaş Gemisi ile seyre çıktıklarını söyledi.

Geminin seyre çıkması konusunda bir yetkisinin olmadığını, sadece kanuna uygun olan emirleri yerine getirdiğini ileri süren Çavdar, "Komodor Öngör, bize terör saldırısı olacağını söyleyerek, geminin emniyeti için seyre çıkılması talimatını verdi. 48 personelle çıktığımız seyir boyunca kanunsuz bir emir vermedim, almadım ve uygulamadım. Darbe olduğunu bilmiyorduk. Darbeye karışmadık. Önder Öngör 15 Temmuz'dan 3 gün sonra gözaltına alındı. Onun darbeci olduğunu ben nereden bilebilirdim." diye konuştu.



TSK bildirisi resmi bir bildiri de olabilirdi"

Gemide vardiya amiri olarak köprü üstünde görev yaptığını anlatan Çavdar, o sırada sabit telefonun çaldığını, açtığında Komodor Öngör'ün kendisine, "TRT'de TSK bildirisi var. Anons et, personel izlesin" şeklinde emir verdiğini ifade ederek, "Öngör özellikle beni aramadı. Telefona başkası çıksa bu emri ona verecekti. Ben, emir üzerine 'TRT'de TSK bildirisi var. İsteyen personel izleyebilir' şeklinde anons yaptım. İddianamede belirtildiği gibi kesinlikle,'TRT'de sıkıyönetim bildirisi okunuyor. Herkes izlesin. Oradaki emirlere harfiyen uyulacak' şeklinde bir anons yapmadım. Böyle dediğimi iki personel ifadesinde belirtmiş ama onlar da yanlış anladıklarını belirterek, ifadelerini değiştirdiler. TSK bildirisinin mahiyetini bilmiyordum. Resmi bir bildiri olabilirdi. Sadece bana verilen emri yerine getirdim." ifadelerini kullandı.



"Darbeci olsam telefonumu dolaba kilitler miyim?"

Çavdar, gemi personelinin cep telefonlarını kapattırdığı yönündeki iddiaların doğru olmadığını öne sürüp gemide cep telefonu kullanmanın yasak olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Gemiye binerken, ben dahil tüm personel telefonunu dolaba koyarak, muhafaza altına alır. Darbe girişimi olduğunu öğrenince, telefonların kullanılması konusunda Komodor Önder Öngör talimat vermişti. Herkes telefonunu kullandı, internet erişimi vardı. Ben darbeci olsam telefonumu dolaba koyup, kilitler miydim?"

Yabancı dil sınavlarında anormallik olduğuna dair suçlamaya cevap veren Çavdar, bunda suç teşkil edecek bir şey olmadığını savunarak, "Ben çalışarak bu puanları aldım. Bugüne kadar ayrıcalıklı olabilecek bir görevlendirme almadım, yurt dışı göreve gitmedim. Darbe girişiminden sonra girdiğim sınavda da 78,5 puan almıştım." dedi.

Sanık Mehmet Çavdar, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Sanık avukatı Kemal Nevzat Güleşen, müvekkilinin suç teşkil edecek, kanuna aykırı bir eyleminin bulunmadığını, buna rağmen 22 günü gözaltı süresi olmak üzere 490 gündür özgürlüğünden mahrum bırakıldığını savundu.

Güleşen, müvekkilinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları ve Anayasa Mahkemesi uygulamaları kapsamında, elektronik kelepçe, ev hapsi veya mahkemenin uygun göreceği adli kontrol şartı ile tahliyesini istedi.



Ara karar

Savunmaların ardından cumhuriyet savcısı mütalaasında, tahliye talep eden sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Çavdar'ın adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla tahliyesine, tutuklu 50 sanığın bu hallerinin devamına hükmederek, duruşmaya pazartesi gününe kadar ara verdi.

- İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı sanık olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 86 sanık bulunuyor.

İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sanık askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından sıkı yönetim direktifinde yapılan görevlendirmelerde, "Tümamiral Sinan Azmi Tosun'un Kocaeli Sıkı Yönetim Komutanı ve aynı zamanda Donanma Komutanı, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı, Tuğamiral Nazmi Ekici'nin Harp Filosu Komutanı, Tuğamiral Ayhan Bay'ın Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı, Tuğamiral Hayrettin İmren'in Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı olarak devamına, Tümamiral Gürel Kaynak'ın Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı olarak devamına, Tümamiral Hakan Üstem'in Sahil Güvenlik Komutanı olarak devamına" şeklinde görevlendirmelerin yapıldığına yer veriliyor.