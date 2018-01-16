FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 12'si firari, 86 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 12'si firari 86 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki 250 kişi kapasiteli salonda yapılan duruşmada, tutuklu, tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu.

Duruşmaya müdahil olarak Başbakanlık avukatları Halit Çokan, Gül Gülmez, Emre Arık ile AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şemsettin Ceyhan'ın avukatı Hüseyin Coşkun katıldı. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bazı vatandaşlar da duruşmayı izledi.

Tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe, "FETÖ/PDY terör örgütü üyelerinin gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı, tanık beyanı ile yapılan teşhiste kendisinin ev ve semt abiliği yaptığı dönemden tanıdığı Harp Okulları yapılanmasında FETÖ/PDY ile irtibatlı askerlerden birisi olarak sanık Ömer Faruk Harmancık'ı da teşhis ettiği, darbe girişimi sırasında üs komutanı olan Tezcan Kızılelma'nın yasa dışı tüm talimatlarını yerine getirdiği, sanıktan ele geçen materyallerde Fetullah Gülen ile ilgili görüntüler olduğu ve Yurtta Sulh Konseyi'nin darbe bildirisini okuyan bir asker kişi ile ilgili kayıt olduğu, Genelkurmay Başkanlığı'nın Sıkıyönetim Direktifi konulu mesajı inceleyerek mesajın derhal amirale arz edilmesi talimatını verdiği ve mesajı Üs Komutanı Amiral Tezcan Kızılelma'ya bizzat götürdüğü" suçlamaları karşısında savunma yaptı.

Kanun hükmünde kararname ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilen Gülbahçe, savunmasında, öğrencilik yıllarından bu yana başarılı bir meslek kariyerine sahip olduğunu ifade ederek, "2023'te tamamlanması planlanan uçak gemisinin fikir babası olmam birilerini rahatsız etti. Bu yüzden FETÖ'cü damgası yedim. Anayasa'yı ihlal ve terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorum." ifadesini kullandı.



Bilgisayarda Gülen'in ve sıkıyönetim mesajı videoları bulundu

Gülbahçe, gözaltı sürecinde evinden alınan materyaller Akıncı Hava Üssü'nde çekildiğini sanılan videoda bir tuğamiralin sıkıyönetim bildirisi mesajını okuduğu, diğer görüntüde ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "İcabında mahkemenin altını üstüne getireceksin, avucuna alacaksın." ve "İpek ve Boydak aileleri öyle hayırlar yaptılar ki, şayet dağıtılsaydı, onlara zulmedenlere bile yeterdi." şeklinde geçen konuşmasının da yer aldığı görüntülerin kızına ait dizüstü bilgisayardan çıktığını öne sürdü.

Söz konusu görüntüleri bilişim uzmanına incelettiklerini ve gelen raporda videoların bilgisayara indirilmediğinin ortaya çıktığını ileri süren Gülbahçe, "O görüntüler internette izlendiğinde geçici internet dosyalarında depolanır. Bu görüntüler de o dosyalarda bulunmuştur. Bu görüntüler internette birçok yerde izlenmektedir. Özellikle darbe bildirisi haberinin ilk kaynağı Anadolu Ajansı'dır. Bu haberi ve görüntüleri kim yüklediyse, Anadolu Ajansı'na sorulmasını talep ediyorum." şeklinde konuştu.

Tezcan Kızılelma'nın kendisine verdiği iki emri uyguladığını anlatan Gülbahçe, "Terör saldırısı ve sabotaj ihbarı üzerine kırmızı alarm verdim. Birliğin güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri aldım. Bunlar kanunsuz emirler değil. Kızılelma, 01.30'da kurmayları ile toplantı yaparak, sıkıyönetim mesajını gösterdi. Biz de darbe olduğunu anladık." diye konuştu.

Başbakan'ın televizyonda bir kısım askerin kalkışma yaptığı yönündeki açıklamasından 14 dakika önce darbeye karşı tavır aldığını iddia eden Gülbahçe, "Ben darbe girişimini öğrendikten sonra personeli toplayıp, bu menfur girişimin içinde olmadığımızı söyledim. Onlara birliğin güvenliğini sağlayacağımızı ilettim." ifadesini kullandı.



"Askerlere sivil halka nişan alma emrini ben vermedim"

Birliğin önünde toplanan sivil halka silah doğrultulması emrini kendisinin vermediğini ileri süren sanık Gülbahçe, şunları söyledi:

"Askerlerin ifadelerine göre, 02.00'de su deposu ve nöbet kulesinin olduğu yere gelen rütbeli bir subay, erleri diz çöktürüp sivil halka silah doğrultulması emrini vermiş. Diğer bir subay da kurma kolunu çektirmiş. Askerlere sivillere nişan aldıran ben değilim. Başka bir rütbeliydi. Bu ifadeleri kabul etmiyorum. Tutarsız ve çelişkili anlatımlar var."

Nöbetçi erin, birliğin kapısına tankın geldiğini telsizle bildirmesi üzerine kapıya gittiğini ancak söz konusu aracın tank değil, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi olduğunu gördüğünü anlatan Gülbahçe, "Konuyla ilgili komutanımız Kızılelma'ya bilgi verdim. Acil durumlarda ambulansın çıkmasına engel olabileceği için iş makinesinin oradan çekilmesinin yönünde görüş bildirdim. Ben o iş makinesinin darbeyi bertaraf etmek için konduğunu önce anlayamadım. Cumhurbaşkanı'nın halkı sokağa davet ettiğini bilmiyordum." şeklinde konuştu.

Sanık Gülbahçe FETÖ'cü ve darbeci olmadığını savunarak, tahliyesini ve beraatini istedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, tutuklu sanık eski Deniz Hava Ana Üs Komutanlığı Harekat Komutanı Deniz Kurmay Albay Ömer Faruk Gülbahçe'nin tahliye talebinin reddi ve tutukluluk hallinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.



Mahkeme heyeti, sanık Gülbahçe'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 18 Ocak'a erteledi.



İddianameden

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "1" numaralı sanık olduğu iddianamede, eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hakan Üstem, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Hayrettin İmren, eski Kuzey Deniz Saha Komutanı Kurmay Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski Güney Grup Görevi Komutanı Tuğamiral Nazmi Ekici, eski Sahil Güvenlik Komutanlığı Harekat Başkanı Süleyman Yarayan, eski Kuzey Görev Grup Komutanı Tuğamiral Ayhan Bay, eski Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Tezcan Kızılelma, eski Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı Gürel Kaynak, eski Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Muharrem Aslan, eski Harp Filosu Komutanlığı Kurmay Başkanı Murat Erdem ile Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18 sivil ve 1 asker öğretmenin de aralarında yer aldığı 86 sanık bulunuyor.

İddianamede, Gülen hakkında, "cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs", "silahlı örgüt kurmak veya yönetmek" ve "silahla birden fazla kişiyle birlikte yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası isteniyor.

Sanık askerlerle irtibatlı olan, onları darbe toplantılarına götüren ve kaçtıkları dönemde saklayan, Donanma Komutanlığı'nda görevli askerlerin "mahrem abileri" konumundaki 18'i sivil, 1'i asker öğretmen ile Donanma Komutanlığı'nda darbe girişimini yönettiği belirtilen tutuklu sanıklar Hakan Üstem, Hayrettin İmren, Ömer Faruk Harmancık, Nazmi Ekici, Süleyman Yarayan, Tezcan Kızılelma, Gürel Kaynak, Muharrem Aslan ve Murat Erdem ile firari sanık Ayhan Bay hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 19 yıldan 36 yıl altışar aya kadar hapis cezası istenen iddianamede, diğer sanıkların ise ağırlaştırılmış müebbet ile 7 yıl 6 aydan yirmi dokuzar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

İddianamede, sözde "Yurtta Sulh Konseyi" tarafından sıkıyönetim direktifinde yapılan görevlendirmelerde, "Tümamiral Sinan Azmi Tosun'un Kocaeli Sıkıyönetim Komutanı ve aynı zamanda Donanma Komutanı, Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı, Tuğamiral Nazmi Ekici'nin Harp Filosu Komutanı, Tuğamiral Ayhan Bay'ın Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı, Tuğamiral Hayrettin İmren'in Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı olarak devamına, Tümamiral Gürel Kaynak'ın Genelkurmay Konsept Teşkilat ve Harbe Hazırlık Daire Başkanı olarak devamına, Tümamiral Hakan Üstem'in Sahil Güvenlik Komutanı olarak devamına" şeklinde görevlendirmelerin yapıldığına yer veriliyor.