İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Güvenlik Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulundu. İçişleri Bakanı Soylu: "Son bir yılda 143 bin 394 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 21 bin 947 kişi tutuklandı."

"İçişleri Bakanı Soylu: "Son bir yılda 143 bin 394 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi ve 21 bin 947 kişi tutuklandı.

Bir yılda PKK'ya 91 bin 297, FETÖ'ye 38 bin 725, DEAŞ'a 2 bin 483, aşırı sol terör örgütlerine ise 655 operasyon gerçekleştirildi. Son bir yılda bin 451 PKK'lı, 40 aşırı sol terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, 336 DEAŞ'lı da tutuklandı."



"Bundan kısa bir süre önce tunceli de iki kırmızı renkli terörist etkisiz hale getirildi. Günlerce pusuya yattı evlatlarımız. Bunlar istihbarati operasyonlardır.

Bizim Türkiye de iç güvenlik operasyonları çerçevesinde en başarılı ilimiz tuncelidir. 2017 de çok mücadele edildi gazilerimiz oldu ama 2 şehidimiz oldu."



"Hava şartları çok kötüleşip tipi de bastırınca timin geri çekilmesi için komutanlar emir veriyor. Sadece helikopter ve yürüyerek ulaşım sağlanan bir yer olduğu için defayeten helikopter oraya inmeyi denese de iniş yapılamıyor. Yaya olarak intikal etmeye çalışıyorlar. Hipotermi geçiren askerlerimizin yanına ulaştıklarında ilk müdahale yapılıyor helikoptere bindiriliyorlar. 1 askerimizin hala nabzının attığını fark eden tabibimiz elinden geldiğince müdahale ediyor. Ama biri hastanede olmak üzere şehadet mertebesine ulaşıyorlar. O şehitlerimizin olduğu yerde hiç ağaç yok o resimleri HDP sempatizanı Tunceli'nin huzurundan rahatsız olanlar yapmıştır. Sosyal medyada yayılan fotoğraf farklı bir zamanda çekildi"



"Biz iki tane aslan mesai arkadaşımızı kaybettik en yakından en uzağa kadar sorumluluğu taşıyoruz. Elinde sosyal medya kullanarak terörle mücadele edilmez. Özellikle biz sorumluluğumuzu hissediyoruz. Tim komutanımız Karadeniz'deki son operasyonlardan oraya geldi. 7 yıllık tecrübesi var. Tabur komutanının 15 yıllık tecrübesi var. Ne diyorlar "Askeri liseler kapandı diye böyle oldu." Yazıklar olsun.

Kahramanlarımızı, evlatlarımızı mevsimsel şartlara uymayan bir şekilde operasyona çıkarıyormuşuz gibi bir anlayışı kamuoyunda yaygınlaştırmak ve terörle mücadeleye zarar verebilmek için fırsatı ele geçirenler, tüm açıklamalara rağmen elinden geleni ortaya koymaya çalıştı."



"Ana muhalefetin bir değerlendirmesi var. Kılıçdaroğlu Nazmiye'lidir. Bu operasyonda Nazmiye'dedir. Bir kez oradaki vatandaşlarımızın hayat kalitesinin nasıl yükseldiğini bir yere giderken korkmadan gidip geldiklerini görüpte o askerleri bir kez arayıp "Allah sizden razı olsun" demiş mi? Diyor ki" Askerlerimizin kıyafetleri yok mu atletle gitmişler oraya." Bu kadar ciddiyetsiz yorumlar yapıyor."



"Hipotermi dediğimiz olay herkeste aynı etkiyi göstermiyor. Hiç ağacın olmadığı sürekli yağışın olduğu bir bozkırda aniden havanın ciddileşmesi tipi çıkması kahramanlarımızı zor koşullarda bırakıyor. Helikopterlerin iniş yapamadığı yerde kalıyorlar. Yayan ulaşılmaya çalışılıyor."



"Şehit olan askerlerin üzerindeki giysi ve ekipman, Jandarma Genel Komutanlığının kullandığı dünya standartlarında, ağır kış şartları için özel olarak üretilmiş ekipmanlardır. Bu olayla ilgili sorumluluğumuzu hissediyoruz. Ben Bakan olarak ve en alt birimdeki arkadaşlarımıza kadar hepimiz sorumluyuz. Bu sorumluluğumuzu aynı şekilde devam ettiriyoruz. Hemen müfettişlerimizi görevlendirdik. Onlar gerekli inceleme ve soruşturmaları yapacaklar."