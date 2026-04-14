Dönemin Valisi Tuncay Sonel'den Gülistan Doku iddialarına yanıt: "Oğlumun ne ilgisi olabilir?"

Gülistan Doku’nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen süreçte hakkındaki iddialarla gündeme gelen dönemin Valisi Tuncay Sonel, iddialara yanıt verdi. Millet Haber Ajansı (MHA) Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a konuşan Sonel, olayın örtbas edildiği ve oğlunun olayla ilgisi olduğu yönündeki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, hukuki haklarını kullanacağını duyurdu.

İDDİALAR ESKİ VALİYE SORULDU

Burhan, kamuoyunda tartışılmaya devam eden Gülistan Doku dosyası ile ilgili dönemin Valisi Tuncay Sonel’e ulaştı. Burhan, kamuoyunda oluşan soru işaretlerini Sonel'e yöneltti. Görüşmede eski valiye, valiliğin cinayeti karartıp karartmadığı, ihmal veya kasıt olup olmadığı, olayın üzerinin örtülüp örtülmediği soruldu.

Ayrıca, valinin oğlunun bu olayla bir ilgisi olup olmadığı, korumalarının neden suçlandığı ve suçlunun kim olduğu konularında açıklaması istendi.

"ORTAYA ATILAN İDDİALAR TAMAMEN İFTİRADIR"

Yöneltilen sorular üzerine Tuncay Sonel, olayın aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak hakkındaki iddialara şu sözlerle yanıt verdi:

“Benim oğlum Gülistan Doku’yu tanımaz, onun sevgilisini de tanımaz. Oğlum o yıllarda lise öğrencisiydi nasıl bu olayla ilgisi olabilir? Ben de tanımıyorum. Ben ailesine yardımcı oldum. Olayın aydınlatılması lazım. Bana yönelik ortaya atılan bu iddialar tamamen iftiradır. Bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğim ve hukuki haklarımı kullanacağım”

YENİ BELGELER BEKLENİYOR

Vali Sonel'in açıklamalarını kayıt altına alan Sinan Burhan, konuya ilişkin yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkması halinde bunları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğini bildirdi. Kaybolan genç kızın akıbetinin peşini bırakmayacağını vurgulayan Burhan, sürecin yakından takipçisi olacağını ifade etti.

KAMUOYU ADALET BEKLİYOR

Gülistan Doku’nun akıbetine dair belirsizlik, kamuoyunda halen büyük bir hassasiyetle izleniyor. Genç bir üniversite öğrencisinin hayatının nasıl ve kimler tarafından karartıldığı sorusu cevap beklerken; olayda kasıt veya ihmal olup olmadığı ile sorumluların tespiti, yürütülen soruşturmaların temel odak noktasını oluşturuyor. Dosyanın her yönüyle aydınlatılması ve adaletin sağlanması, toplumun ortak beklentisi olmayı sürdürüyor.

Milletin olayın aydınlatılmasını beklediği bu süreçte; Tunceli Başsavcısına ve Adalet Bakanı Akın Gürlek’e duyarlı tavırları nedeniyle teşekkür edilirken, suçluların ortaya çıkarılarak adaletin yerini bulması çağrısı yinelendi.