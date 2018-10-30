Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'nın Alanya ilçesinde sondaj çalışmasına başlayacak olan Fatih sondaj gemisinde incelemelerde bulundu.

Milli sondaj gemisi Fatih, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in katıldığı törenle Akdeniz'de ilk sondaj için yola çıkıyor.



Törende konuşan Bakan Dönmez, "Enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımıyla kendi gemimizle derin deniz sondajını gerçekleştiriyoruz." dedi.



"Gelecek ay Mersin'de sığ deniz sondajına başlanacak"



Yakında zamanda sığ deniz sondaj çalışmasına da başlanacağını belirten Dönmez, şunları söyledi:

"İnşallah yakın zamanda, muhtemelen gelecek ay Mersin'de sığ deniz sondaj çalışmasına da başlanacak"



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