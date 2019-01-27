Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Okul saati illere göre değişebilir' dedi.

Enerji fiyatlarının ucuzlaması hangi kriterlere bağlı? Nükleer enerji atılımıyla Türkiye'de neler değişecek? İklim değişikliği, enerji verimliliği ve Türkiye'nin stratejik enerji planı…



CNN TÜRK’te yayınlanan Hafta Sonu programında Hakan Çelik’e konuşan Bakan Dönmez şunları söyledi:

- Bugün gün içerisinde Antalya ve Isparta'da yaşanan doğal felaketler nedeniyle enerji verilemeyen yer kalmayacak.

- Bizim yaptığımız çalışmalar sabit yaz saati uygulamasının daha faydalı olacağını gösteriyordu. İTÜ’de yapılan çalışmalar bizim önceden tahmin ettiğimiz doğrultuda çıktı.

Bu seneki verilere baktığımızda 1 milyar lira civarında toplamda bir tasarruf elde etmiş oluyoruz.

İllerdeki valilere önemli iş düşüyor. Kars’taki mesai saatiyle Edirne’deki mesai saatinin aynı olması gerekmiyor.

Tek saat uygulaması Avrupa’da da yürüyor. Türkiye de bu uygulamaya devam edecek.

- Okul saati illere göre değişebilir.



Bor madeni

Bora biz şöyle yaklaşıyoruz. Bizim için kritik cevherlerden bir tanesi. Dünya bor rezervinin yüzde 73’ü bizde.

Kimyacıların tanımıyla bir kimyasal tuz olarak geçiyor.

Bor izotoplarından elde edilen ürünün tonu 1 milyon doları aşıyor. Nükleer santrallerde güvenliği sağlamak için kullanılıyor.

Bir milyar dolar civarında bir gelir hedefliyoruz.



Bor temizlik ürünü

Biz buna deterjan demiyoruz. Çünkü deterjanlar kimyasal. Yeni bir ürünle tekrar piyasaya çıkmış oldu.

Doğal ve organik yaşam bir dönüş var. Bu doğru bir şey.

Çamaşırların aslında temiz olması önemli. Koku dediğiniz şey kimyasal bir şey sonuçta.

Diğer firmalarda bunu kullanırsa memnuniyet duyarız.

Büyük zincir marketlerle görüşüldü anlaşıldı. Üç beş gün içinde bütün raflarda bulunacak.

Fiyat olarak daha ekonomik bir fiyatla çıktılar. Bir yıl boyunca herhangi bir fiyat artışı olmayacak.