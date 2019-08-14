Kurban Bayramı tatili bitti. Dönüş çilesi başladı. Yola çıkanlar otoyollarda yoğunluk oluşturdu. Tüm uyarılara rağmen kazalar da yaşandı. Bayram bilançosunda ölü sayısı 40'a ulaştı.

Tatilini bitiren yola çıktı. Trafik çileye dönüştü.



Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen tatilciler Çanakkale'deki iskelelerde yoğunluk yaşadı.



Sabah saatlerinde başlayan trafik öğle saatlerde arttı. Bu nedenle otoyollarda araç kuyrukları oluştu.



Tatilin son gününde yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünün Düzce kesiminde trafiğe neden oldu.



Bazı vatandaşlar ise yıllık izinlerini bayram tatili ile birleştirdi. Bu nedenle bazı noktalarda trafik akıcıydı.



Dönüş yolundakiler için uyarılar ise hem polis hem jandarma ekipleri tarafından sık sık yapılıyor.



Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya üzerinden bir mesaj paylaştı. Mesajda; "Sürücüler Dikkat, Kemerin Ses Getirsin." denildi. Paylaşılan fotoğrafla da bir bilgi verildi. 2019 yılı Ramazan Bayramı tatilinde meydana gelen 4 bin 664 trafik kazasından yüzde 90'ının sürücü hatalarından kaynaklandığı aktarıldı.



Ancak tüm uyarılarına rağmen kazalar kaçınılmaz oldu.



Bayram tatilinin başladığı 9 Ağustos mesai bitiminden 13 Ağustos'a kadar çok sayıda kaza meydana geldi. Kazalarda 40 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 349 olarak tespit edildi.



Son 24 saatteki kazalarda ise 9 kişi yaşamını yitirirken 140 kişi yaralandı.





ulusal.com.tr

