Gaye Akıl isimli bir vatandaş, İstanbul'un göbeğinde Meydan Beşiktaş'ta yapılan bir konser için gişede bilet kontrolünde çalışırken mal sahibi Şahin Şeker'in gelip neler yaptığını açıkladı. Gaye Akıl, "Sizinle İstanbul'un göbeğinde maruz kaldığım bir şiddet olayını paylaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı

Gaye Akıl isimli vatandaş, İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Meydan Beşiktaş adlı mekanda çalıştığı sırada mal sahibi Şahin Şeker'in kendisine ve bir erkek çalışana şiddet uyguladığını açıkladı. Görüntüleri yayınlayan Akıl, şikayetçi olduğunu açıkladı.



Gaye Akıl kendisinin ve bir erkek çalışanın maruz kaldığı şiddete ilişkin ayrıntıları da paylaştı. Yaptığı açıklamada Akıl, mal sahibi Şahin Şeker adlı kişinin "Beni görünce ayağa kalkacaksınız" diyerek kendilerine şiddet uyguladığını anlattı.



Görüntülerde kapı girişinde bulunan kadın ve erkeğe gelen bir kişinin bir süre sonra ardı ardına tokat attığı görülüyor.



Öte yandan, "Küçük bir yanlış anlaşılmayı düzeltmek istiyorum" diyerek bir açıklama daha yapan Gaye Akıl, kendisinin Beşiktaş Meydan'da Dorock XL adına çalıştığını, çalıştığı şirket olan Dorock XL'in her aşamada kendisine sahip çıkarak, Beşiktaş Meydan'la ilişkileri kestiğini ve marka adını geri çektiğini ifade etti.



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