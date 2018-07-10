Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan dört bakan, milletvekilliğinden istifa etti.Kaynak: AA
Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğluve Adalet Bakanı Aldulhamit Gül, milletvekilliğinden istifa etti.
TBMM'nin internet sitesinde, bu isimlerin sayfasında "Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan olarak atama" ibaresi yer aldı.
İstifalarla birlikte, AK Parti'nin Meclisteki sandalye sayısı 290'a düştü.
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