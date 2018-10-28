Avrasya cephesinin Atlantik sistemini devre dışı bırakarak Suriye krizinin çözümü için öncülük ettiği tarihi bir zirveyi geride bıraktık. Zirvenin yankıları ise konuşulmaya devam ediyor. Prof. Dr. Hasan Ünal, zirvede öne çıkan iki konunun yeni Anayasa ve Suriye'nin toprak bütünlüğü tartışmaları olduğuna dikkat çekti. Ünal, Suriye'nin bütünlüğü için mevcut Anayasa'daki üniter devlet vurgusunun korunması gerektiğini belitti.

İstanbul'daki Amerikasız tarihi dörtlü zirvenin sonuçları tartışılıyor.



Zirvede öne çıkan başlıklar arasında Suriye için yeni Anayasa yazılması ve ülkenin toprak bütünlüğünün korunması konuları vardı. Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ünal'a göre, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak mevcut Anayasa ile sağlanır.



Ünal, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel'in Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad aleyhinde yaptığı açıklamaları da değerlendirdi.



Erdoğan'ın bu açıklamasının yerinde olduğunu vurgulayan Ünal, Fransa'nın Fırat'ın doğusunda PKK/PYD'ye verdiği desteği kesmesi gerektiğini kaydetti.



ulusal.com.tr