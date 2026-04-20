Doruk Madencilik işçilerinden Ankara'da açlık grevi kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde toplanan bir grup madenci, talepleri karşılanana dek açlık grevi başlattıklarını duyurdu.

KOLLUK MÜDAHALESİ VE GÖZALTILAR

Taleplerini iletmek amacıyla yaklaşık 180 kilometre yol kateden madencilerin yürüyüşü, Ankara girişinde Eskişehir yolu üzerinde durduruldu. Ümitköy güzergahından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na ilerlemek isteyen gruba, Dumlupınar Bulvarı mevkiinde müdahale edildi. Müdahale sırasında; Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendika örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve bazı işçiler gözaltına alındı.

BAKANLIK ÖNÜNE SEVK VE PROTOKOL SÜRECİ

Yaşanan gerginliğin ardından bölgeye gelen milletvekilleri ve işçi temsilcilerinin emniyet yetkilileriyle yürüttüğü görüşmeler neticesinde uzlaşı sağlandı. Yapılan anlaşma doğrultusunda bir grup madenci, polis araçlarıyla kontrollü bir şekilde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binası önüne nakledildi.

AÇLIK GREVİ İLANI

Bakanlık yerleşkesi önünde toplanan işçiler, eylemlerini yeni bir safhaya taşıdı. Üstlerini çıkararak asfalta oturan ve baretlerini yere vuran madenciler, açlık grevine başladıklarını kamuoyuna deklare etti. İşçilerin bakanlık önündeki bekleyişi ve alacaklarının ödenmesine yönelik çözüm arayışları devam ediyor.