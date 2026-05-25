Dorukhan Büyükışık cinayetinde flaş gelişme: Firari şüpheli...

Hakkında yakalama kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında olduğu bilinen firari inşaat sorumlusu Y.A., Türkiye'ye giriş yaptığı esnada jandarmanın düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli yakalandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibinin dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda inşaat sorumlusu Y.A. hakkında yakalama kararı verilmişti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir süredir yurt dışında olduğunu belirlediği Y.A'yı ülkeye giriş yaptığını tespit etmesi üzerine düzenlediği operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Y.A'nın jandarmadaki işlemleri sürüyor.

SEKİZ YILLIK DOSYANIN GEÇMİŞİ VE BİRLEŞTİRİLEN DAVALAR

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın ilk aşamada intihar olduğu değerlendirilmişti. Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Ayrıca, şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı. 10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.

EMNİYET MÜDÜRÜ VE ŞİRKET ORTAKLARI TUTUKLANMIŞTI

Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücedeleye Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Mayıs'ta İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa, Karabük'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheliyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T. (43) ile İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden yargılamada tutuksuz yargılanan 5 şantiye görevlisi de yer almıştı. Adliyeye sevk edilen 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.

