Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme! Bir tutuklama daha geldi

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'ın dosyası kapsamında aranan dönemin Olay Yeri İnceleme Komiseri A.K., bu sabah Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme! Bir tutuklama daha geldi
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İzmir Cumhuriyet Başsavcısı başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi tarafından yeniden açılan ve çok yönlü olarak sürdürülen dosyada yargı adımları hız kesmeden devam ediyor. Kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ile yalan tanıklık suçlamalarıyla derinleştirilen incelemeler kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan A.K., tutuklu sanıklar arasına katıldı.

MAYIS AYINDAKİ BÜYÜK OPERASYONUN DEVAMI GELDİ

Yeniden mercek altına alınan cinayet dosyası kapsamında daha önce 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Geçtiğimiz mayıs ayında 9 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda; aralarında ilçe emniyet müdürü, komiserler, polis memurları, inşaat şirketi ortakları ve çalışanlarının da yer aldığı 23 kişi cezaevine gönderilmişti. Olay tarihinde bölgede görevli Olay Yeri İnceleme Ekibi Komiseri olan A.K.'nin de adli makamlarca tutuklanmasıyla birlikte, soruşturmanın emniyet ayağındaki çember daralmış oldu.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) önemli görevlerde bulunan emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın 26 yaşındaki oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018 tarihinde gece saatlerinde doğa yürüyüşü yapmak amacıyla Narlıdere'deki evinden ayrılmıştı. Gencin cansız bedeni sabah saatlerinde evinin 600 metre ilerisindeki bir inşaatın istinat duvarı dibinde bulunmuş, ölüm nedeni ise o dönemki resmi kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti.

Ailenin ve özel ekibin çabalarıyla dosyanın cinayet şüphesiyle yeniden açılması, bugünkü geniş çaplı hukuki süreci başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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