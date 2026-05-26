Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı 24'e yükseldi

Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada aranan firari şüpheli yakalandı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve bir süredir yurt dışında olduğu belirlenen inşaat sorumlusu Y.A., Türkiye'ye giriş yaptığının tespit edilmesi üzerine dün gözaltına alındı. İzmir'de jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Bu tutuklamayla birlikte, dosya kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 26 şüpheliden 24'ü cezaevine gönderilmiş oldu. Kalan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi, dosyayı yeniden ele alarak "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti. Kararın ardından İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Mayıs'ta harekete geçti. İzmir, İstanbul, Aydın, Kütahya, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa ve Karabük'te eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen bu şüphelilerin tamamı tutuklandı. Tutuklananlar arasında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y., inşaat şirketinin ortakları 69 yaşındaki M.M.T. ve 43 yaşındaki oğlu M.T.T. ile yargılamaları tutuksuz devam eden 5 şantiye görevlisi de yer aldı. Operasyonun ardından 3 şüphelinin yakalanması için arama çalışmaları başlatılmıştı.

NE OLMUŞTU?

26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın cansız bedeni, 13 Mayıs 2018'de İzmir'in Narlıdere ilçesindeki inşaat şantiyesinde bulunmuş ve olay ilk aşamada intihar olarak değerlendirilmişti. Ailenin şikayeti üzerine olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Eş zamanlı olarak, şantiye sahasında görevli bekçiler H.K., H.A., T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi olan A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Hukuki süreçte 10 Ekim 2025 tarihinde iki dava birleştirildi. "Görevi kötüye kullanma" iddiasıyla 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının yargılandığı İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava tek dosyada toplandı. Davaların birleştirilmesinin ardından özel soruşturma ekibinin dosyayı yeniden incelemesi, operasyonları ve bugünkü tutuklamaları beraberinde getirdi.